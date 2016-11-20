08:52, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

'Yedek vekil' maddesine dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde yedek milletvekilliÄŸiyle ilgili 'TBMM Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Ã¶lÃ¼m ile diÄŸer boÅŸalma hallerinde aynÄ± siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' maddesinin, 'TBMM Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesi halinde aynÄ± siyasi partinin milletvekilleriyle doldurulur' olarak deÄŸiÅŸtirilmesi gÃ¼ndemde.

HaberTÃ¼rk'ten Volkan YanardaÄŸ'Ä±n haberine gÃ¶re, yedek milletvekilliÄŸinin tÃ¼m seÃ§im Ã§evrelerini kapsayacak biÃ§imde dÃ¼zenlenmesi de alternatif Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri arasÄ±nda. CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda yer alan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' ifadesinin de TÃ¼rkiye'de 5 ya da 10 yÄ±l ikametgÃ¢h sÃ¼resiyle deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸi belirtiliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve bakanlarÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± iÃ§in 600 parlamentolu Meclis'te 400 olan yeter sayÄ±nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± iÃ§in aynÄ± kalacaÄŸÄ± ancak bakanlar iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi de ifade ediliyor.