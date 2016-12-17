09:13, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Ankara'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±





BaÅŸkent'te, devriye gezen polis ekibine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent'te, devriye gezen polis ekibine silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu. KurÅŸunlardan biri, polis otosunun arka kapÄ± camÄ±na isabet etti. Polis, saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in dar sokaklardan oluÅŸan mahalleyi abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay, gece saatlerinde AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re; Kale Mahallesi 2. Sokak'ta devriye gezen polis otosunu gÃ¶ren 4 ÅŸÃ¼pheli kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Polis ekibinin Ã¼zerine tabancayla 5 el ateÅŸ eden zanlÄ±lar, Yasa Sokak istikametine doÄŸru koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. KurÅŸunlardan biri, polis otosunun arka kapÄ± camÄ±na isabet etti. Olayda Ã¶len yada yaralanan olmadÄ±. MAHALLE ABLUKAYA ALINDI SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan polisler, telsizlerle destek Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen Ã§ok sayÄ±da polis ekibi, mahalleyi abluka altÄ±na aldÄ±. OlayÄ±n terÃ¶rle ilgili olmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ±, bÃ¶lgeye Ã¶zel harekat ekipleri ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar sevk edildi. Mahallenin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±lÄ±rken, dar sokaklarda saldÄ±rganlarÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Polis, ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸahÄ±slarÄ± olay yerinde sorguya Ã§ekti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi sokakta delil arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Sokakta, zanlÄ±larÄ±n tabancasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 5 adet boÅŸ mermi kovanÄ± bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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