08:57, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Bir mesai dÃ¼zenlemesi de Sivas'ta





Sivas'ta kamu sektÃ¶rÃ¼nde mesai saatleri yeniden dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas'ta kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesai saatlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Sivas ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak deÄŸiÅŸtirildiÄŸi duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, yeni dÃ¼zenlemenin 26 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°lgili Konular mesai saatleri

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.