GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan, IÄŸdÄ±r'da hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir dava kapsamÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y Adliyesinde ek ifade verdi. Buldan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, IÄŸdÄ±r AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Buldan'Ä±n ek ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in BakÄ±rkÃ¶y AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine yazÄ± gÃ¶nderdi.
SÃ¶z konusu yazÄ± Ã¼zerine BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Buldan'Ä±n bulunduÄŸu adrese giderek, tebligatÄ± kendisine ilettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Buldan'Ä±n, avukatÄ±yla 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiÄŸi belirtildi.
Bu arada, HDP BasÄ±n BÃ¼rosu, "Buldan'Ä±n bu sabah Ä°stanbul'daki evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Buldan da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki hesabÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. Buldan, Twitter'dan "GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±m" dedi.
Pervin Buldan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi
FETÃ–/PDY'nin esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Anayasa dÃ¼zenlemesinde yedek milletvekilliÄŸi dÃ¼zenlemesinde yedek ifadesinin Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor
ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine de Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'i atadÄ±
TSK, operasyonda 24 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 37 DEAÅž hedefinin vurulduÄŸunu duyurdu
FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.
Ä°DO ve BUDO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti
Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndan Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±k 3 lahit Ã§Ä±ktÄ±