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GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan, IÄŸdÄ±r'da hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir dava kapsamÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y Adliyesinde ek ifade verdi. Buldan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, IÄŸdÄ±r AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Buldan'Ä±n ek ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in BakÄ±rkÃ¶y AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine yazÄ± gÃ¶nderdi.

SÃ¶z konusu yazÄ± Ã¼zerine BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Buldan'Ä±n bulunduÄŸu adrese giderek, tebligatÄ± kendisine ilettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Buldan'Ä±n, avukatÄ±yla 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiÄŸi belirtildi.

Bu arada, HDP BasÄ±n BÃ¼rosu, "Buldan'Ä±n bu sabah Ä°stanbul'daki evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Buldan da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki hesabÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. Buldan, Twitter'dan "GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±m" dedi.

Pervin Buldan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



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