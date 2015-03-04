09:04, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

HDP'li Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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