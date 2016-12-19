09:28, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Manisa'da 21 FETÃ–/PDY gÃ¶zaltÄ±sÄ±





FETÃ–/PDY'nin esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Manisa'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda 21 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri iddia edilenlere yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmesi Ã¼zerine Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 21 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, adreslerinde arama gerÃ§ekleÅŸtirildi. ZanlÄ±lar arasÄ±nda geÃ§miÅŸ yÄ±llarda FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonlar Ã¼zerine, "GÃ¼len terÃ¶rist ise ben de terÃ¶ristim." yÃ¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaparak, adliyeye dilekÃ§e veren kiÅŸilerin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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