Trump ve Putin'den eÅŸzamanlÄ± nÃ¼kleer Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, nÃ¼kleer stratejilerinin geliÅŸtirilmesi ve kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Donald Trump, Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump, "DÃ¼nya, nÃ¼kleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nÃ¼kleer kapasitesini geniÅŸletmeli ve gÃ¼Ã§lendirmeli." ifadesini kullandÄ±.
PUTÄ°N: FÃœZE SÄ°STEMÄ°NÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMELÄ°YÄ°Z
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin ise "Stratejik nÃ¼kleer gÃ¼Ã§lerin savaÅŸ potansiyelini gÃ¼Ã§lendirmemiz gerekiyor, hepsinden Ã¶nce de fÃ¼zeler bakÄ±mÄ±ndan. Åžu anda var olan ve gelecekte geliÅŸtirilebilecek savunma sistemlerini delip geÃ§ebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirmemiz gerekiyor" dedi.
Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in nÃ¼kleer silahlanma konusundaki yorumlarÄ±ndan hemen sonra geldi.
Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nÃ¼kleer silah altyapÄ±sÄ±na iÅŸaret ederek, bunun modernleÅŸtirilmesi iÃ§in gelecek 30 yÄ±lda 1 trilyon dolarÄ±n Ã¼zerinde harcama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.
ABD'de bulunan Silahlanma KontrolÃ¼ BirliÄŸine gÃ¶re ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nÄ±n da 7 bin 300 nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
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Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
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