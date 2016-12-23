09:31, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Trump ve Putin'den eÅŸzamanlÄ± nÃ¼kleer Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, nÃ¼kleer stratejilerinin geliÅŸtirilmesi ve kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Donald Trump, Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump, "DÃ¼nya, nÃ¼kleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nÃ¼kleer kapasitesini geniÅŸletmeli ve gÃ¼Ã§lendirmeli." ifadesini kullandÄ±.

PUTÄ°N: FÃœZE SÄ°STEMÄ°NÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMELÄ°YÄ°Z

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin ise "Stratejik nÃ¼kleer gÃ¼Ã§lerin savaÅŸ potansiyelini gÃ¼Ã§lendirmemiz gerekiyor, hepsinden Ã¶nce de fÃ¼zeler bakÄ±mÄ±ndan. Åžu anda var olan ve gelecekte geliÅŸtirilebilecek savunma sistemlerini delip geÃ§ebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirmemiz gerekiyor" dedi.

Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in nÃ¼kleer silahlanma konusundaki yorumlarÄ±ndan hemen sonra geldi.

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nÃ¼kleer silah altyapÄ±sÄ±na iÅŸaret ederek, bunun modernleÅŸtirilmesi iÃ§in gelecek 30 yÄ±lda 1 trilyon dolarÄ±n Ã¼zerinde harcama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.

ABD'de bulunan Silahlanma KontrolÃ¼ BirliÄŸine gÃ¶re ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nÄ±n da 7 bin 300 nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.