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Özbekistan ve Kazakistan işbirliğinin önemi
Özbekistan ve Kazakistan işbirliğinin önemi

Özbekistan ve Kazakistan’ın yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Bu iki ülkenin ekonomi ve kültür başta olmak üzere başka alanlarda olumlu işbirliğinin Orta Asya’nın yakın geleceğini belirlemesinden kimse şüphe etmiyor

Dr. Namaz Nurmümin Muhammed

Eski adı Türkistan olan Orta Asya bölgesi Komünist Sovyet rejimi yıkıldıktan sonra en hareketli, belki de olmak ya da olmamak diye nitelendirebileceğimiz günlerini yaşıyor. Yani bugün Orta Asya rotayı nereye çevirecekse, artık o rota bu bölgenin kaderini belirleyecektir.

Bölgede olanları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Özbekistan’da yeni yönetim iş başına geldi, Kazakistan rejim değişikliğine gidiyor. Bu, Orta Asya’da 3 milyon lilometrekare topraklarda ve yaklaşık 50 Milyon nüfusa sahip iki belirleyici ülkede kökten değişikliklerin yaşandığı anlamına gelir.

Kemiklerine kadar komünist ve Sovyet tipi lider olan İslam Kerimov’un ölümünden sonra iktidarı ele geçiren Özbek Başbakan Şevket Mirziyayev 4 Aralıkta Cumhurbaşkanı seçilmeden önce milli ve halka yönelik politikalar izleyeceği görüntüsü verdi. Geçici Cumhurbaşkanı olarak halkına seslendi ve “Kimin ne derdi varsa direkt devletin başına söylesin” diyerek internet üzerinden bir “Online dilekçe” odası açtı. Bugüne kadar bu “odaya” yapılan başvuruların 270 bini geçtiği söylenmektedir. Yani İslam Kerimov zamanında sadece onun şahsını övmeye mecbur edilen Özbekler sonunda kendi bireysel ve sosyal sorunlarını dillendirmeye başladı. Şevket Mirziyayev’in bu adımı ve bazı muhalifleri özgürlüğe kavuşturması adeta Stalin döneminden sonra iktidara gelen ve BM kürsüsünden ayakkabısını sallayan Nikita Krüşev’in Sovyet rejimini yumuşatması, Stalin’in Sibirya’ya hapis ettiği milyonlarca insanı salıvermesi gibi bir özgürlük rüzgarı estirdi Özbekistan’da…

Öte yandan Kazakistan bağımsızlığının 25. yılı törenlerinde bir konuşma yapan “Türk İslam dünyasının aksakalı” Nursultan Nazarbaev ülkesinde yapılacak rejim değişikliğini ilan etti. Bundan sonra Kazakistan tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devam edecek, ancak meclis ve hükümet güçlendirilecek. Bununla Nazarbaev milletini ve devletini yeniden inşa etmek için kullandığı kendi otoriter rejimini gevşeteceğini ve en önemlisi ülkeyi ileride kilitleyecek olan iktidarın aile bireyleri arasında paylaşılmasına izin vermeyeceğini açıklıyordu.

Özbekistan, Kerimov sonrası dönemde ve Kazakistan’ın şimdi daha özgür politikalar izlemesi gerçekten Orta Asya için hayati önem arz etmektedir. Nitekim Kerimov’un sadece dış dünyaya değil Orta Asya’da bile komşularını âdeta düşman yerine koyarak sınırları kapatma politikası dili, dini, kültürü ve tarihi bir bölge ülkeleri ve halklarına büyük zararlar verdi.

Onun yerine geçen Şevket Mirziyayev daha icraatının ilk günlerinde Özbekistan’ın Kerimov döneminde en büyük sorunlar yaşadığı Kırgızistan ve Tacikistan ile sınırları gevşetmeye, bu ülkelerin hükümetleri ve halklar arasında kardeşliği yeniden tesis etmeye yönelik adımlar attı. Özbek ve Kırgız hükümeti ve kültür delegasyonları karşılıklı olarak bu ülkeleri ziyaret ettiler, Özbekler Tacikistan’da bulundu ve 24 yıldır yapılmayan Taşkent-Duşanbe uçak seferleri yeniden başlatıldı.

Şevket Mirziyayev hükümetinin en önemli adımlarından biri de ülkesinin devamlı olarak SSCB’nin yeniden diriltilmesini gündeme taşıyan Rusya Devlet Başkanı Putin’in liderliğindeki askeri KGAÖ ve Avrasya Ekonomik birliğine katılmayacağı, bunun yerine Orta Asya’daki komşu ve kardeş ülkeler ile ilişkileri sıkılaştıracağı açıklaması idi.

İşte bu bağlamda Orta Asya’da Özbekistan ve Kazakistan’ın yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Stratejik ortaklık anlaşması ile birbirine kenetlenen bu iki ülkenin ekonomi ve kültür başta olmak üzere başka alanlarda olumlu işbirliğinin Orta Asya’nın yakın geleceğini belirlemesinden kimse şüphe etmiyor.

Nitekim sadece Orta Asya’da değil tüm eski Sovyet hududunda bir diplomasi lideri olan Nursultan Nazarbaev yeni Özbek lider Şevket Mirziyayev ile sıkı temasları yola koydu ve muhtemelen bu iki lider bugünlerde resmi olarak bir araya gelecek.

Ayrıca Sovyetler’in bu bölgeye verdiği en büyük zarar olan Aral gölünün kuruma trajedisi de Özbekistan ve Kazakistan’ın ortak sorunudur. Bu konuda bölgenin bu iki belirleyici ülkesinin kendi aralarında ve sorunun çözümü için uluslararası alanda ortak hareket etmeleri oldukça önemlidir.

Özbekistan ve Kazakistan hükümetlerinden şu anda beklenen bu iki kardeş devletin toplumlarında daha fazla özgürleşme ve sivilleşme politikalarının devem ettirilmesi, kendi aralarında sınırlarının açılarak ortak ekonomik girişimlerin ve ortak pazarın geliştirilmesi; ayrıca dili, dini ve kaderi bir olan Özbek ve Kazak halklarının birbirlerine daha fazla yaklaşması için çaba göstermeleridir.

Dr. Namaz Nurmümin Muhammed, Türkistan-Der Genel Başkan Yardımcısıdır.



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Haber Analiz Haberleri
Özbekistan ve Kazakistan işbirliğinin önemi
Özbekistan ve Kazakistan işbirliğinin önemi

Özbekistan ve Kazakistan’ın yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Bu iki ülkenin ekonomi ve kültür başta olmak üzere başka alanlarda olumlu işbirliğinin Orta Asya’nın yakın geleceğini belirlemesinden kimse şüphe etmiyor
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Sovyetlerin 4 Ekim Özbek katliamı
Sovyetlerin 4 Ekim Özbek katliamı

Özbekistan'daki hak ihlalleri Paris'te masaya yatırılıyor
Özbekistan'daki hak ihlalleri Paris'te masaya yatırılıyor

Özbekistan'da ABD Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı
Özbekistan'da ABD Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Özbekistan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını tüketti
Özbekistan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını tüketti

Özbekistan'da çocuklarını camiye götürenlere ceza tehdidi
Özbekistan'da çocuklarını camiye götürenlere ceza tehdidi

Özbekistan'da İslam'a yasak üstüne yasak
Özbekistan'da İslam'a yasak üstüne yasak

Kerimov'a 'Ataözbek' ünvanı
Kerimov'a 'Ataözbek' ünvanı

Özbekistan'da doğumevlerinde başörtüsü yasağı
Özbekistan'da doğumevlerinde başörtüsü yasağı

Özbek bakandan yolsuzluk ve rüşvet itirafı
Özbek bakandan yolsuzluk ve rüşvet itirafı

Özbekistan'da gençlere hac engeli
Özbekistan'da gençlere hac engeli

Özbekistan'da "Siyaset Bilimi" yasaklandı
Özbekistan'da quot Siyaset Bilimi quot yasaklandı

Özbek muhaliflerden kayıplar için şeffaflık çağrısı
Özbek muhaliflerden kayıplar için şeffaflık çağrısı

Kerimov'un güzergahında yeni tedbirler
Kerimov'un güzergahında yeni tedbirler

Özbek gençler camilere ve imamlara güvenmiyor
Özbek gençler camilere ve imamlara güvenmiyor

Özbekistan'da vatandaşlıktan çıkarılma kolaylaştı
Özbekistan'da vatandaşlıktan çıkarılma kolaylaştı

Özbek havayolları kiloyla yolcu alıyor
Özbek havayolları kiloyla yolcu alıyor

Özbekistan'da işkenceci polislerin yargılanmasına başlandı
Özbekistan'da işkenceci polislerin yargılanmasına başlandı

Özbekistan'da köprü çöktü, çok sayıda kişi boğuldu
Özbekistan'da köprü çöktü çok sayıda kişi boğuldu

Taşkent'te "yüksek ses"e saat kısıtlaması
Taşkent'te quot yüksek ses quot e saat kısıtlaması

Andican'da askeri tatbikat paniğe sebep oldu
Andican'da askeri tatbikat paniğe sebep oldu

Özbekistan'ın Kazakistan'a gaz satışı yüzde 40 arttı
Özbekistan'ın Kazakistan'a gaz satışı yüzde 40 arttı

Özbekistan SSCB gibi; bir muhalif daha akıl hastanesinde...
Özbekistan SSCB gibi bir muhalif daha akıl hastanesinde

Özbekistan ve Dünya Bankası'ndan yol haritası
Özbekistan ve Dünya Bankası'ndan yol haritası

ABD'den Özbekistan'a "gizli gündemli" ziyaret
ABD'den Özbekistan'a quot gizli gündemli quot ziyaret

Özbekistan'da maden yangınından 13 ceset çıkarıldı
Özbekistan'da maden yangınından 13 ceset çıkarıldı

Özbek TV'si halkı sosyal medyaya karşı uyarıyor
Özbek TV'si halkı sosyal medyaya karşı uyarıyor

ABD Gülnara Kerimova'nın varlıklarına el koydu
ABD Gülnara Kerimova'nın varlıklarına el koydu

Özbek aktivist akıl hastanesine yatırılmak istendi
Özbek aktivist akıl hastanesine yatırılmak istendi

Güney Kore daha çok Özbek işçi alacak
Güney Kore daha çok Özbek işçi alacak

Taşkent'te şimdi de camide iftar yasaklandı
Taşkent'te şimdi de camide iftar yasaklandı

Özbekistan'da ramazan umresine kısıtlama
Özbekistan'da ramazan umresine kısıtlama

Özbekistan'da bir şehirde daha sokakta başörtüsü yasağı
Özbekistan'da bir şehirde daha sokakta başörtüsü yasağı

Özbekistan'da İslami eğitim veren okullara büyük ilgi
Özbekistan'da İslami eğitim veren okullara büyük ilgi

Özbekistan'da toplu iftarlar yasaklandı
Özbekistan'da toplu iftarlar yasaklandı

Özbekistan'da memur maaşları ödenemiyor
Özbekistan'da memur maaşları ödenemiyor

Rusya'ya en çok öğrenciyi Özbekistan gönderiyor
Rusya'ya en çok öğrenciyi Özbekistan gönderiyor

Özbekistan'da imamlar için kurs başlıyor
Özbekistan'da imamlar için kurs başlıyor

Özbekistan'da tesettür yasağı pazarlara indi
Özbekistan'da tesettür yasağı pazarlara indi

Özbekistan'da su sıkıntısı büyüyor
Özbekistan'da su sıkıntısı büyüyor

Özbeklerin yüzde 50'si aşırı kilolu
Özbeklerin yüzde 50'si aşırı kilolu

Özbek parası iki ayda yüzde 20 değer kaybetti
Özbek parası iki ayda yüzde 20 değer kaybetti

Özbekistan'da camilerde hat yazıları kaldırıldı
Özbekistan'da camilerde hat yazıları kaldırıldı

Tacikistan, Badahşan'a giriş çıkışı yasakladı
Tacikistan Badahşan'a giriş çıkışı yasakladı

Özbekistan'da pazarda başörtüsü yasağı
Özbekistan'da pazarda başörtüsü yasağı

Kerimov'dan ülke istihbaratında revizyon
Kerimov'dan ülke istihbaratında revizyon

Özbekistan ve İngiltere arasında askeri anlaşma
Özbekistan ve İngiltere arasında askeri anlaşma

Kerimova'nın mallarına el koyan bürokrat tutuklandı
Kerimova'nın mallarına el koyan bürokrat tutuklandı

Özbek lider Moskova'da zafer törenine katılmıyor
Özbek lider Moskova'da zafer törenine katılmıyor

Özbekistan'da öğrenci yurtlarına polis baskını
Özbekistan'da öğrenci yurtlarına polis baskını

Özbekistan'ın başkentinde büyük polis operasyonu
Özbekistan'ın başkentinde büyük polis operasyonu

Kerimov'a mektup yazdı, köyünden kovuldu
Kerimov'a mektup yazdı köyünden kovuldu

Özbekistan'da polis başörtülü kadınlara müdahale etti
Özbekistan'da polis başörtülü kadınlara müdahale etti

Özbekistan başsavcısı görevden alındı
Özbekistan başsavcısı görevden alındı

Özbekistan Afganistan demiryolunu Taşkent işletecek
Özbekistan Afganistan demiryolunu Taşkent işletecek

Taşkent'te okullara karakol açılacak
Taşkent'te okullara karakol açılacak

Özbekistan'da Cuma namazı kılanlar fişleniyor
Özbekistan'da Cuma namazı kılanlar fişleniyor

Almanya'da 'Özbekistan'da işkence' konulu toplantı
Almanya'da 'Özbekistan'da işkence' konulu toplantı

Özbekistan'da seçim bitti, baskılar arttı
Özbekistan'da seçim bitti baskılar arttı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Özbekistan'dan endişeli
Sınır Tanımayan Gazeteciler Özbekistan'dan endişeli

Kerimov, yurt dışına kendi imamlarını gönderiyor
Kerimov yurt dışına kendi imamlarını gönderiyor

Kerimov İslam karşıtı film yaptırıyor
Kerimov İslam karşıtı film yaptırıyor

Kayıp Özbek aktivist akıl hastanesine yatırılmış
Kayıp Özbek aktivist akıl hastanesine yatırılmış

Özbek alimi son yolculuğuna onbinler uğurladı
Özbek alimi son yolculuğuna onbinler uğurladı

Özbek alim Muhammed Sadık Yusuf vefat etti
Özbek alim Muhammed Sadık Yusuf vefat etti

Özbekistan'da başörtüsü yasağından sonra kravat zorunluluğu
Özbekistan'da başörtüsü yasağından sonra kravat zorunluluğu

Rus polisi Özbek göçmenlere işkence yapmış
Rus polisi Özbek göçmenlere işkence yapmış

Özbek muhaliflerin yakınları devlet televizyonuna dava açtı
Özbek muhaliflerin yakınları devlet televizyonuna dava açtı

"Özbekistan'da işçiler döndü, cinayetler arttı"
quot Özbekistan'da işçiler döndü cinayetler arttı quot

İslam Kerimov'la ilgili spekülasyonlar çoğalıyor
İslam Kerimov'la ilgili spekülasyonlar çoğalıyor

Taşkent karaborsasına Çin yuanı yaygınlaşıyor
Taşkent karaborsasına Çin yuanı yaygınlaşıyor

Özbekistan'da 16 siyasi tutukluya seçim affı
Özbekistan'da 16 siyasi tutukluya seçim affı

Özbekistan'da Müslümanlara yönelik yeni tutuklamalar
Özbekistan'da Müslümanlara yönelik yeni tutuklamalar

Kerimov ailesi hakkında yeni yolsuzluk iddiası
Kerimov ailesi hakkında yeni yolsuzluk iddiası

Almanya Özbekistan'la üs anlaşmasını yeniledi
Almanya Özbekistan'la üs anlaşmasını yeniledi

Özbekistan'da başbakan değişmeyecek
Özbekistan'da başbakan değişmeyecek

Böyle olur Özbekistan'da seçimler...
Böyle olur Özbekistan'da seçimler

Orta Asya ülkelerinin bütçesi şeffaf değil
Orta Asya ülkelerinin bütçesi şeffaf değil

İslam Kerimov, yeniden cumhurbaşkanı adayı
İslam Kerimov yeniden cumhurbaşkanı adayı

Almanya ile Özbekistan arasında gizli üs anlaşması
Almanya ile Özbekistan arasında gizli üs anlaşması

Ruslar'ın Türkistan işgali 150'inci yılında
Ruslar'ın Türkistan işgali 150'inci yılında

Özbekistan'da başkanlık seçimi tarihi açıklandı
Özbekistan'da başkanlık seçimi tarihi açıklandı

Özbek gazeteciler istedikleri soruyu soramayacak!
Özbek gazeteciler istedikleri soruyu soramayacak

Özbekistan'da seçim sonuçları açıklandı
Özbekistan'da seçim sonuçları açıklandı

Gözlemcilere göre Özbekistan seçimleri şeffaf
Gözlemcilere göre Özbekistan seçimleri şeffaf

Özbekistan'da genel seçimler yapılıyor
Özbekistan'da genel seçimler yapılıyor

Özbekistan'dan vizesiz çıkanlara hapis cezası
Özbekistan'dan vizesiz çıkanlara hapis cezası

Özbek subaylar Rusya'da eğitilecek
Özbek subaylar Rusya'da eğitilecek

Rusya'dan Özbekistan'a "Radikal İslam" takviyesi
Rusya'dan Özbekistan'a quot Radikal İslam quot takviyesi

Putin'den kritik Özbekistan ziyareti
Putin'den kritik Özbekistan ziyareti

Özbek istihbaratından namaz fişlemesi
Özbek istihbaratından namaz fişlemesi

Özbekistan batıdan aldığı uçakları satışa çıkardı
Özbekistan batıdan aldığı uçakları satışa çıkardı

Özbekistan'da Stalinist uygulama:Kur'an eğitimine hapis
Özbekistan'da Stalinist uygulama Kur'an eğitimine hapis

Rusya ve Özbekistan arasında göçmen işçi anlaşması
Rusya ve Özbekistan arasında göçmen işçi anlaşması

ABD'li senatörlerden Kerimov'a 'özgürlük' mektubu
ABD'li senatörlerden Kerimov'a 'özgürlük' mektubu

ABD Dışişleri bakan yardımcısı Özbekistan'a gidiyor
ABD Dışişleri bakan yardımcısı Özbekistan'a gidiyor

Özbek istihbaratının dinleme araçları İsrail ve ABD'den
Özbek istihbaratının dinleme araçları İsrail ve ABD'den

Özbek istihbaratı ev toplantılarını bile takip ediyor
Özbek istihbaratı ev toplantılarını bile takip ediyor

Özbekistan’da 1,2 milyon 'köle' var
Özbekistan da 1 2 milyon 'köle' var

Norveçli şirket Özbekistan'a rüşvet verip girmiş
Norveçli şirket Özbekistan'a rüşvet verip girmiş

Özbekistan rüşvet sıralamasında ilk 5'te
Özbekistan rüşvet sıralamasında ilk 5'te

BAE ve Özbekistan'dan suçlu iadesi anlaşması
BAE ve Özbekistan'dan suçlu iadesi anlaşması

Japonya'dan Özbekistan'a enerji kredisi
Japonya'dan Özbekistan'a enerji kredisi

Özbek muhalifi Rus istihbaratı Kerimov’a teslim etmiş
Özbek muhalifi Rus istihbaratı Kerimov a teslim etmiş

Özbek aktivistler Amerikalılarla görüşüyor
Özbek aktivistler Amerikalılarla görüşüyor

Özbekler, 21 Aralık'ta yapılacak seçimlerden ümitli değil
Özbekler 21 Aralık'ta yapılacak seçimlerden ümitli değil

Özbekistan'dan, Kırgızistan'a doğalgaz geçişine engel
Özbekistan'dan Kırgızistan'a doğalgaz geçişine engel

Kerimov, Türkmenistan'da
Kerimov Türkmenistan'da

Özbekistan'da öğrenciler pamuk hasadı yapıyor
Özbekistan'da öğrenciler pamuk hasadı yapıyor

Özbekistan'da internet üzerinden sesli görüşmelere engel
Özbekistan'da internet üzerinden sesli görüşmelere engel

Özbekistan'da icazetli dört parti yarışacak
Özbekistan'da icazetli dört parti yarışacak

Kırgızistan'da Freedom House'ın anketine tepki
Kırgızistan'da Freedom House'ın anketine tepki

İslam Kerimov cami açtı
İslam Kerimov cami açtı

Özbekistan'da 12 bin siyasi tutuklu var
Özbekistan'da 12 bin siyasi tutuklu var

ABD'nin IŞİD saldırısında 17 Özbek öldü
ABD'nin IŞİD saldırısında 17 Özbek öldü

Özbek muhalifler Kerimov'u Varşova'da protesto etti
Özbek muhalifler Kerimov'u Varşova'da protesto etti

Özbekistan'da 1,7 milyon kişi yetersiz besleniyor
Özbekistan'da 1 7 milyon kişi yetersiz besleniyor

Özbekistan'da güvenlik sorunları artıyor
Özbekistan'da güvenlik sorunları artıyor

Türk milli takımı serbest güreşte dünya 3'üncüsü
Türk milli takımı serbest güreşte dünya 3'üncüsü

Özbekistan'dan Afrikalı güreşçilere ebola vetosu
Özbekistan'dan Afrikalı güreşçilere ebola vetosu

NATO zirvesine Özbekistan da davet edildi
NATO zirvesine Özbekistan da davet edildi

Kerimov: İslam devletine izin vermeyiz
Kerimov İslam devletine izin vermeyiz

Bağımsızlık Özbekistan'a neler kazandırdı?
Bağımsızlık Özbekistan'a neler kazandırdı

Özbekistan'da pamuk hasadı için düğünler yasaklandı
Özbekistan'da pamuk hasadı için düğünler yasaklandı

Özbekistan, Hindistan'a uranyum satıyor
Özbekistan Hindistan'a uranyum satıyor

Muhalif Özbek gazeteciye uluslararası ödül
Muhalif Özbek gazeteciye uluslararası ödül

Özbekistan, Çin'e yaklaşıyor
Özbekistan Çin'e yaklaşıyor

Özbekistan'da sokak hayvanları katliamı
Özbekistan'da sokak hayvanları katliamı

Özbekistan'da bir şehir en korkunç mekanlar listesinde
Özbekistan'da bir şehir en korkunç mekanlar listesinde

Özbekistan'da öğretmenlerden ilginç 'cami' nöbeti
Özbekistan'da öğretmenlerden ilginç 'cami' nöbeti

Özbekistan'da kadın seyahatlerine sınırlama
Özbekistan'da kadın seyahatlerine sınırlama

İslam Üniversitesi sınavında skandal sorular
İslam Üniversitesi sınavında skandal sorular

Kerimov, ABD'ye üs vermekten vazgeçti
Kerimov ABD'ye üs vermekten vazgeçti

Suikaste uğrayan Özbek imam iki yıl sonra uyandı
Suikaste uğrayan Özbek imam iki yıl sonra uyandı

Özbekistan'ın yüzde 76'sı yoksul
Özbekistan'ın yüzde 76'sı yoksul

Özbekistan'da bayram tatili sadece bir gün
Özbekistan'da bayram tatili sadece bir gün

Özbekistan'da İslami hareket üyelerine hapis
Özbekistan'da İslami hareket üyelerine hapis

Kerimov'u şikayet etti, kendisi tutuklandı
Kerimov'u şikayet etti kendisi tutuklandı

Özbekistan'da Müslüman kadınlara 'silahlı örgüt' kurma cezası
Özbekistan'da Müslüman kadınlara 'silahlı örgüt' kurma cezası

Özbekistan'da başörtülü öğrenci kütüphaneye alınmadı
Özbekistan'da başörtülü öğrenci kütüphaneye alınmadı

Özbekistan'da şeker karneye bağlandı
Özbekistan'da şeker karneye bağlandı

Özbekistan'da Kur'an'la yakalanan kişiye 5 yıl hapis
Özbekistan'da Kur'an'la yakalanan kişiye 5 yıl hapis

Bakan Davutoğlu 13 yıl sonra Özbekistan'da
Bakan Davutoğlu 13 yıl sonra Özbekistan'da

Özbek muhalif: Türkiye Kerimov sonrasına odaklanmalı
Özbek muhalif Türkiye Kerimov sonrasına odaklanmalı

Semerkant muhakkak gidilmesi gereken 50 şehir arasında
Semerkant muhakkak gidilmesi gereken 50 şehir arasında

Özbek subayları Rusya eğitecek
Özbek subayları Rusya eğitecek

Özbek kozmonottan Kuzey kutbuna bayrak
Özbek kozmonottan Kuzey kutbuna bayrak

Özbekistan'da seçime doğru
Özbekistan'da seçime doğru

Özbek hafızlar ramazanda dünya turunda
Özbek hafızlar ramazanda dünya turunda

Özbekistan'ın İsrail'le işbirliği artarak sürüyor
Özbekistan'ın İsrail'le işbirliği artarak sürüyor

Özbekistan'da öğrencilere namaz yasağı
Özbekistan'da öğrencilere namaz yasağı

Özbekistan'da muhalif gazeteciye ceza
Özbekistan'da muhalif gazeteciye ceza

En iyiler listesinde bir Özbek
En iyiler listesinde bir Özbek

Özbekistan'da işkenceden bir ölüm daha
Özbekistan'da işkenceden bir ölüm daha

Kırgızistan - Özbekistan arasında gaz krizi büyüyor
Kırgızistan - Özbekistan arasında gaz krizi büyüyor

Rusya'daki Özbekler misyonerlik kıskacında
Rusya'daki Özbekler misyonerlik kıskacında

Özbekistan'da Ramazan ayarı!
Özbekistan'da Ramazan ayarı

Özbek muhalif Rusya'da kaçırıldı
Özbek muhalif Rusya'da kaçırıldı

Özbekistan, Çin'den İHA aldı
Özbekistan Çin'den İHA aldı

Özbekistan’da alfabe belirsizliği sürüyor
Özbekistan da alfabe belirsizliği sürüyor

Özbek aktivistin özgürlüğü için Kerimov'a mektup
Özbek aktivistin özgürlüğü için Kerimov'a mektup

NATO Özbekistan'da temsilcilik açıyor
NATO Özbekistan'da temsilcilik açıyor

BM'ye 'Andican katliamı' mektubu
BM'ye 'Andican katliamı' mektubu

Özbekistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek
Özbekistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek

Özbekistan'da müzenin tabloları kopyalarıyla değiştirilmiş
Özbekistan'da müzenin tabloları kopyalarıyla değiştirilmiş

Gülnara Kerimova'ya soruşturma
Gülnara Kerimova'ya soruşturma

Gülnara Kerimova'nın STK'larına el konuldu
Gülnara Kerimova'nın STK'larına el konuldu

AB Orta Asya Özel Temsilcisi Özbekistan'da
AB Orta Asya Özel Temsilcisi Özbekistan'da

Özbekistan yüzde 8,1 büyüme bekliyor
Özbekistan yüzde 8 1 büyüme bekliyor

Özbek Sınır Güvenliği Başkanı azledildi
Özbek Sınır Güvenliği Başkanı azledildi

NATO Orta Asya\'da alternatif yol arıyor
NATO Orta Asya 'da alternatif yol arıyor

Özbekistan parlamenter sisteme geçiyor
Özbekistan parlamenter sisteme geçiyor

AB gaz için Kerimov\'u affetti
AB gaz için Kerimov 'u affetti

Kerimov\'u Brüksel\'de protestolar karşıladı
Kerimov 'u Brüksel 'de protestolar karşıladı

Özbekistan\'da 39 İslamcı mahkum öldürüldü
Özbekistan 'da 39 İslamcı mahkum öldürüldü






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