Özbekistan ve Kazakistan işbirliğinin önemi

Dr. Namaz Nurmümin Muhammed
Eski adı Türkistan olan Orta Asya bölgesi Komünist Sovyet rejimi yıkıldıktan sonra en hareketli, belki de olmak ya da olmamak diye nitelendirebileceğimiz günlerini yaşıyor. Yani bugün Orta Asya rotayı nereye çevirecekse, artık o rota bu bölgenin kaderini belirleyecektir.
Bölgede olanları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Özbekistan’da yeni yönetim iş başına geldi, Kazakistan rejim değişikliğine gidiyor. Bu, Orta Asya’da 3 milyon lilometrekare topraklarda ve yaklaşık 50 Milyon nüfusa sahip iki belirleyici ülkede kökten değişikliklerin yaşandığı anlamına gelir.
Kemiklerine kadar komünist ve Sovyet tipi lider olan İslam Kerimov’un ölümünden sonra iktidarı ele geçiren Özbek Başbakan Şevket Mirziyayev 4 Aralıkta Cumhurbaşkanı seçilmeden önce milli ve halka yönelik politikalar izleyeceği görüntüsü verdi. Geçici Cumhurbaşkanı olarak halkına seslendi ve “Kimin ne derdi varsa direkt devletin başına söylesin” diyerek internet üzerinden bir “Online dilekçe” odası açtı. Bugüne kadar bu “odaya” yapılan başvuruların 270 bini geçtiği söylenmektedir. Yani İslam Kerimov zamanında sadece onun şahsını övmeye mecbur edilen Özbekler sonunda kendi bireysel ve sosyal sorunlarını dillendirmeye başladı. Şevket Mirziyayev’in bu adımı ve bazı muhalifleri özgürlüğe kavuşturması adeta Stalin döneminden sonra iktidara gelen ve BM kürsüsünden ayakkabısını sallayan Nikita Krüşev’in Sovyet rejimini yumuşatması, Stalin’in Sibirya’ya hapis ettiği milyonlarca insanı salıvermesi gibi bir özgürlük rüzgarı estirdi Özbekistan’da…
Öte yandan Kazakistan bağımsızlığının 25. yılı törenlerinde bir konuşma yapan “Türk İslam dünyasının aksakalı” Nursultan Nazarbaev ülkesinde yapılacak rejim değişikliğini ilan etti. Bundan sonra Kazakistan tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devam edecek, ancak meclis ve hükümet güçlendirilecek. Bununla Nazarbaev milletini ve devletini yeniden inşa etmek için kullandığı kendi otoriter rejimini gevşeteceğini ve en önemlisi ülkeyi ileride kilitleyecek olan iktidarın aile bireyleri arasında paylaşılmasına izin vermeyeceğini açıklıyordu.
Özbekistan, Kerimov sonrası dönemde ve Kazakistan’ın şimdi daha özgür politikalar izlemesi gerçekten Orta Asya için hayati önem arz etmektedir. Nitekim Kerimov’un sadece dış dünyaya değil Orta Asya’da bile komşularını âdeta düşman yerine koyarak sınırları kapatma politikası dili, dini, kültürü ve tarihi bir bölge ülkeleri ve halklarına büyük zararlar verdi.
Onun yerine geçen Şevket Mirziyayev daha icraatının ilk günlerinde Özbekistan’ın Kerimov döneminde en büyük sorunlar yaşadığı Kırgızistan ve Tacikistan ile sınırları gevşetmeye, bu ülkelerin hükümetleri ve halklar arasında kardeşliği yeniden tesis etmeye yönelik adımlar attı. Özbek ve Kırgız hükümeti ve kültür delegasyonları karşılıklı olarak bu ülkeleri ziyaret ettiler, Özbekler Tacikistan’da bulundu ve 24 yıldır yapılmayan Taşkent-Duşanbe uçak seferleri yeniden başlatıldı.
Şevket Mirziyayev hükümetinin en önemli adımlarından biri de ülkesinin devamlı olarak SSCB’nin yeniden diriltilmesini gündeme taşıyan Rusya Devlet Başkanı Putin’in liderliğindeki askeri KGAÖ ve Avrasya Ekonomik birliğine katılmayacağı, bunun yerine Orta Asya’daki komşu ve kardeş ülkeler ile ilişkileri sıkılaştıracağı açıklaması idi.
İşte bu bağlamda Orta Asya’da Özbekistan ve Kazakistan’ın yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Stratejik ortaklık anlaşması ile birbirine kenetlenen bu iki ülkenin ekonomi ve kültür başta olmak üzere başka alanlarda olumlu işbirliğinin Orta Asya’nın yakın geleceğini belirlemesinden kimse şüphe etmiyor.
Nitekim sadece Orta Asya’da değil tüm eski Sovyet hududunda bir diplomasi lideri olan Nursultan Nazarbaev yeni Özbek lider Şevket Mirziyayev ile sıkı temasları yola koydu ve muhtemelen bu iki lider bugünlerde resmi olarak bir araya gelecek.
Ayrıca Sovyetler’in bu bölgeye verdiği en büyük zarar olan Aral gölünün kuruma trajedisi de Özbekistan ve Kazakistan’ın ortak sorunudur. Bu konuda bölgenin bu iki belirleyici ülkesinin kendi aralarında ve sorunun çözümü için uluslararası alanda ortak hareket etmeleri oldukça önemlidir.
Özbekistan ve Kazakistan hükümetlerinden şu anda beklenen bu iki kardeş devletin toplumlarında daha fazla özgürleşme ve sivilleşme politikalarının devem ettirilmesi, kendi aralarında sınırlarının açılarak ortak ekonomik girişimlerin ve ortak pazarın geliştirilmesi; ayrıca dili, dini ve kaderi bir olan Özbek ve Kazak halklarının birbirlerine daha fazla yaklaşması için çaba göstermeleridir.
Dr. Namaz Nurmümin Muhammed, Türkistan-Der Genel Başkan Yardımcısıdır.
Özbekistan ve Kazakistan’ın yakın işbirliği oldukça önem arz etmektedir. Bu iki ülkenin ekonomi ve kültür başta olmak üzere başka alanlarda olumlu işbirliğinin Orta Asya’nın yakın geleceğini belirlemesinden kimse şüphe etmiyor
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