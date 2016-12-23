DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:19, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
Avrupa
09:34, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
NATO denetÃ§isi BelÃ§ika'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
NATO denetÃ§isi BelÃ§ika'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon BelÃ§ika'nÄ±n Andenne ÅŸehrinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶len NATO denetÃ§isinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yetkililer intihar aÃ§Ä±klamasÄ± yaparken maktulun yakÄ±nlarÄ± bu iddiayÄ± kesin bir dille reddetti.

Ã–zellikle terÃ¶rizme finansmanla mÃ¼cadele konusunda Ã§alÄ±ÅŸan denetÃ§inin neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda medyada Ã§eÅŸitli gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. NATO'nun son yÄ±llarda artan bÃ¼tÃ§esi de bunlardan biri. BÃ¼tÃ§e en son 26 bin dolar artarak 918 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±. ABD medyasÄ±, NATO'nun bu kadar bÃ¼tÃ§eye niÃ§in ihtiyacÄ± olduÄŸunu merak ediyor.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Litvanya mahkemesi Gazprom'a ceza kararÄ±nÄ± onadÄ±
Litvanya mahkemesi Gazprom'a ceza kararÄ±nÄ± onadÄ±

Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Pakistan BorsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± Ã‡inlilere satÄ±ldÄ±
Pakistan BorsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± Ã‡inlilere satÄ±ldÄ±

Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da yeni terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± onaylandÄ±
Kazakistan'da yeni terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± onaylandÄ±

Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
NATO denetÃ§isi BelÃ§ika'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
NATO denetÃ§isi BelÃ§ika'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
Trump ve Putin'den eÅŸzamanlÄ± nÃ¼kleer Ã§aÄŸrÄ±
Trump ve Putin'den eÅŸzamanlÄ± nÃ¼kleer Ã§aÄŸrÄ±

Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest
Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest

Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Filistin'de Amona yerleÅŸim biriminin tahliyesi ertelendi
Filistin'de Amona yerleÅŸim biriminin tahliyesi ertelendi

Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi
ABD Halep'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile savaÅŸ bitmez
ABD: Halep'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile savaÅŸ bitmez

Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Trump ABD'li savunma devlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi
Trump, ABD'li savunma devlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi

Trump, Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±na karÅŸÄ±, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli iÃ§in fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedi
Halep'te tahliyeler tamamlandÄ±
Halep'te tahliyeler tamamlandÄ±

Halep kent merkezinin doÄŸusunda, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±
MÄ±sÄ±r'daki OAPEC toplantÄ±sÄ±na KÃ¶rfez katÄ±lmadÄ±
MÄ±sÄ±r'daki OAPEC toplantÄ±sÄ±na KÃ¶rfez katÄ±lmadÄ±

BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 'doÄŸalgaz' gÃ¼ndemi
KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 'doÄŸalgaz' gÃ¼ndemi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB'den TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklara eÄŸitim desteÄŸi
AB'den TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklara eÄŸitim desteÄŸi

AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BMGK'da Ä°srail oylamasÄ± ertelendi
BMGK'da Ä°srail oylamasÄ± ertelendi

BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
TSK El-Bab'dan Ã§ekiliyor' iddiasÄ±na yalanlama
'TSK, El-Bab'dan Ã§ekiliyor' iddiasÄ±na yalanlama

Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Ä°srail meclisindeki Arap vekilin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail meclisindeki Arap vekilin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 