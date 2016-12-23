09:34, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

NATO denetÃ§isi BelÃ§ika'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon BelÃ§ika'nÄ±n Andenne ÅŸehrinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶len NATO denetÃ§isinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yetkililer intihar aÃ§Ä±klamasÄ± yaparken maktulun yakÄ±nlarÄ± bu iddiayÄ± kesin bir dille reddetti.

Ã–zellikle terÃ¶rizme finansmanla mÃ¼cadele konusunda Ã§alÄ±ÅŸan denetÃ§inin neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda medyada Ã§eÅŸitli gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. NATO'nun son yÄ±llarda artan bÃ¼tÃ§esi de bunlardan biri. BÃ¼tÃ§e en son 26 bin dolar artarak 918 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±. ABD medyasÄ±, NATO'nun bu kadar bÃ¼tÃ§eye niÃ§in ihtiyacÄ± olduÄŸunu merak ediyor.