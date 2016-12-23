09:50, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Meteorolojik uyarÄ±





Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de buzlanma ve don bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de buzlanma ile don bekleniyor. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, havanÄ±n bÃ¶lgede bugÃ¼n parÃ§alÄ± bulutlu, yarÄ±n sabah saatlerinde ise ElazÄ±ÄŸ'Ä±n KovancÄ±lar, Palu, KarakoÃ§an, ArÄ±cak ve Alacakaya ilÃ§eleri ile Tunceli ve BingÃ¶l'de yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi bildirildi. RÃ¼zgarlarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸulu yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olabileceÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

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