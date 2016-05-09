Kazakistan'da yeni terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da son dÃ¶nemde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeler yasalaÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n BÃ¼rosu, CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'in, daha Ã¶nce parlamentoda kabul edilen ve terÃ¶rizm ile radikalizme karÅŸÄ± mÃ¼cadelede tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren yasayÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev'in talimatÄ± Ã¼zerine terÃ¶rizm ve radikalizmle mÃ¼cadele yasasÄ±nda yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler, terÃ¶rizmin asÄ±l finansman kanallarÄ± olan yasa dÄ±ÅŸÄ± uyuÅŸturucu trafiÄŸi, silah satÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¶Ã§ alanÄ±nda sÄ±kÄ± tedbirler Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Ulusal GÃ¼venlik Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Marat Kolkobayev, parlamentoda dÃ¼zenlemeleri aÃ§Ä±klarken kullanÄ±ma hazÄ±r silahlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ve "AlÄ±nan Ã¶nlemler, AktÃ¶be'deki gibi terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n tekrarlanmamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
AktÃ¶be'de haziran ayÄ±nda terÃ¶ristlerin, Ã¶nce bir silah dÃ¼kkanÄ±na, daha sonra askeri birime silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
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