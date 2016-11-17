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Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±na 'FETÃ–' incelemesi
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±na 'FETÃ–' incelemesi

Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi. Firmalar ÅŸimdi hem mevcut Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±, hem de iÅŸe yeni alacaklarÄ± emekli asker ve polisleri sorgudan geÃ§irmeye baÅŸladÄ±.

GÃ¼venlik Servisleri Organizasyon BirliÄŸi ile Securitas'Ä±n TÃ¼rkiye BaÅŸkanÄ± Murat KÃ¶sereisoÄŸlu, yaÅŸanan olaylardan sonra gÃ¼venlik talebinde yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi. KÃ¶sereisoÄŸlu, Ã¶zel gÃ¼venlik sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan 7 bin 500 karar verici konumdaki emekli polis ve askerle ilgili Fethullah GÃ¼len cemaatiyle irtibatlÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin kaygÄ±lar meydana geldiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Emniyet'ten ellerine ulaÅŸan "meslekten ihraÃ§ edilenler" listesi olduÄŸunu, ancak liste dÄ±ÅŸÄ±nda olup kendini saklayanlar olabileceÄŸi ihtimalinin kendilerini kaygÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÃ¶sereisoÄŸlu, "Yeni iÅŸe alÄ±mlarda Ã§ok zorlanÄ±yoruz. Resmi izi olmayan birini yaftalamak Ã§ok zor" dedi.

KAMU-Ã–ZEL SEKTÃ–R BÄ°RLÄ°KTE Ã‡ALIÅžACAK!

KÃ¶sereisoÄŸlu, Antalya'da Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi ve 20 farklÄ± Ã¼lkeden ilgili temsilcinin bulunduÄŸu toplantÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlik elemanlarÄ±na terÃ¶r eÄŸitimi verilmesi iÃ§in ek bir bÃ¼tÃ§e Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KÃ¶sereisoÄŸlu, ÅŸu bilgileri verdi: "ToplantÄ±da Ã¶zel gÃ¼venlikle resmi gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin iÅŸbirliÄŸi yapmalarÄ± Ã¶zellikle 'soft target' denilen insan kalabalÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun olan havaalanÄ±, otobÃ¼s ve tren garÄ±, AVM gibi alanlarda gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in akredite kanallardan bilgi aktarÄ±mÄ± saÄŸlanmasÄ± ve bilgi sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi konusunda ortak bir karar alÄ±ndÄ±. Risk durumunda kamu-Ã¶zel gÃ¼venlik personeli birlikte hareket edecek."



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