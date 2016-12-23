10:00, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Pakistan BorsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± Ã‡inlilere satÄ±ldÄ±





Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡inli konsorsiyum, Pakistan BorsasÄ±nÄ±n (PSX) hisselerinin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± satÄ±n aldÄ±. PSX'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Åžangay BorsasÄ±, Åženzen BorsasÄ±, Chinese Futures Exchange, Pak-China Investment Company ve Habib Bank Limited'den oluÅŸan konsorsiyumun, satÄ±n alÄ±nan PSX hisselerine karÅŸÄ±lÄ±k, yaklaÅŸÄ±k 85 milyon dolar Ã¶dediÄŸi bildirildi.

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