10:06, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Litvanya mahkemesi Gazprom'a ceza kararÄ±nÄ± onadÄ±





Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Litvanya YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi, Litvanya Rekabet Kuruluâ€™nun Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™a 123,1 milyon lita (35,6 milyon euro) ceza kesilmesine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± onadÄ±. Litvanya Rekabet Kurulu, 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda Lietuvos Energijos Gamyba ÅŸirketinin Rus doÄŸalgaz devi Gazprom ile sÃ¶zleÅŸme yapma giriÅŸimleri ile ilgili inceleme baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Litvanya Rekabet Kurulu, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucunda 2014 yÄ±lÄ±nda, Gazpromâ€™a 35,6 milyon euro ceza kesilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Gazprom kararÄ±n ardÄ±ndan temyize baÅŸvurmuÅŸtu. Rekabet Kurulu uzmanlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Gazpromâ€™un 2013-2015 yÄ±llarÄ± iÃ§in doÄŸalgaz deÄŸiÅŸim sÃ¶zleÅŸmesi konusunda Lietuvos Energijos Gamyba ÅŸirketi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden vazgeÃ§mesi bu ÅŸirketin baÅŸka tedarikÃ§iden gaz almasÄ±nÄ± engelledi. qha'da yer alan habere gÃ¶re Gazpromâ€™un daha yÃ¼ksek fiyatlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Lietuvos Energijos Gamyba ÅŸirketinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± elektrik ve Ä±sÄ± enerjisi fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesinin LitvanyalÄ± enerji tÃ¼keticileri iÃ§in olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurduÄŸu kaydedildi. Litvanya Rekabet Kurulu 2004 yÄ±lÄ±nda Gazpromâ€™a Lietuvos Dujos ÅŸirketinin hisse senetlerinin yÃ¼zde 34'Ã¼nÃ¼ satÄ±n almaya izin vermiÅŸti. Ancak bu kararda, Gazpromâ€™un LitvanyalÄ± tÃ¼keticilerin diÄŸer satÄ±cÄ±lardan gaz almasÄ±nÄ± engellemeyeceÄŸi ÅŸartÄ± koÅŸulmuÅŸtu. 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda Lietuvos Energija ÅŸirketi (ÅŸimdi - Lietuvos Energijos Gamyba) BatÄ± Avrupaâ€™da daha uygun fiyatlar ile gaz bulup gaz deÄŸiÅŸimi imkÃ¢nÄ±nÄ±n verilmesi iÃ§in Gazprom Exportâ€™a baÅŸvurdu. Fakat Gazprom LitvanyalÄ± ÅŸirketin baÅŸvurusunu reddetti. SÃ¶zleÅŸme yerine getirilseydi, Gazprom Exportâ€™un Belarus Ã¼zerinden Polonyaâ€™ya gÃ¶nderdiÄŸi gazÄ±n bir kÄ±smÄ± Lietuvos Energijaâ€™ya sevk edilirken, Polonyaâ€™da oluÅŸan gaz eksikliÄŸi Lietuvos Energijaâ€™nÄ±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± gaz ile kapatÄ±lacaktÄ±. LitvanyalÄ± uzmanlar, bu anlaÅŸmanÄ±n Litvanya ÅŸirketi iÃ§in gaz maliyetini azaltacaÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla tÃ¼keticiler iÃ§in elektrik fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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