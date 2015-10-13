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Avrupa
10:24, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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Rus fonlarÄ± yetmedi; Le Pen kredi arÄ±yor
Rus fonlarÄ± yetmedi; Le Pen kredi arÄ±yor

Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ± iktidara gelmeye planlarken, seÃ§im kampanyalarÄ± iÃ§in gerekli fonu henÃ¼z bulamadÄ±. BankalarÄ±n kredi vermekten Ã§ekindiÄŸi Ulusal Cephe'nin geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Rusya'dan bÃ¼yÃ¼k fonlar aldÄ±ÄŸÄ± ortaya da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Cephe Sekreteri Nicolas Bay'Ä±n Europe1 radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in 28 milyon dolara ihtiyaÃ§ var. Bu miktar uluslararasÄ± ve Fransa bankalarÄ±ndan kredi olarak talep edildi. Ancak bankalar bu krediyi vermeye yanaÅŸmadÄ±" dedi.

RUSYA'DAN AÅžIRI SAÄžCILARA BÃœYÃœK DESTEK VAR

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve sol partilerle yakÄ±n iliÅŸkiler kurarak Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Rusya'ya karÅŸÄ± politikalarÄ±nda etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu Ã§erÃ§evede parti yÃ¶neticilerinin Moskovaâ€™da aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve partilere mali destek verildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

The Guardian'da yer alan bir analizde, Putin'in Ulusal Cephe gibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilere yardÄ±m etmesinin amacÄ± AB'yi zayÄ±ftlatmak ve gelecekteki muhtemel liderlerle iktidarlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuÂ ifade edilmiÅŸti.

LE PEN RUSYA'DAN FON ALDI

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Jean-Marie Le Pen'in Ulusal Cephe, Rusya'dan para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmiÅŸti. Ã–te yandan Ulusal Cephe'nin Moskova'dan 11 milyon euro'dan fazla para aldÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

Son dÃ¶nemde Le Pen, Rusya'nÄ±n Ukrayna'daki faaliyetlerini Ã¶vmÃ¼ÅŸ, Putin'in KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ±yla sonuÃ§lanan KÄ±rÄ±m referandumunun yasal olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Avrupa'nÄ±n diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerinden FPÃ– ve UKIP de aynÄ± tutumu benimsemiÅŸti. Ã–te yandan, Avrupa Parlamentosunun 25 MayÄ±s 2014'teki seÃ§imlerinde Ulusal Cephe'nin Fransa'da ilk sÄ±rayÄ± almasÄ± Ã¼zerine Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada Le Pen'i Ã¶vmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Avrupa'daki Radikal hareketler ile Putin arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi deÄŸerlendiren Atlantik Konseyi Analisti Alina Polyakova, Putin'in Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilere ideolojik ve mali aÃ§Ä±dan destek verdiÄŸini savunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Le Pen Rusya Fransa Ulusal Cephe
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