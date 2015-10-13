Rus fonlarÄ± yetmedi; Le Pen kredi arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ± iktidara gelmeye planlarken, seÃ§im kampanyalarÄ± iÃ§in gerekli fonu henÃ¼z bulamadÄ±. BankalarÄ±n kredi vermekten Ã§ekindiÄŸi Ulusal Cephe'nin geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Rusya'dan bÃ¼yÃ¼k fonlar aldÄ±ÄŸÄ± ortaya da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Ulusal Cephe Sekreteri Nicolas Bay'Ä±n Europe1 radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in 28 milyon dolara ihtiyaÃ§ var. Bu miktar uluslararasÄ± ve Fransa bankalarÄ±ndan kredi olarak talep edildi. Ancak bankalar bu krediyi vermeye yanaÅŸmadÄ±" dedi.
RUSYA'DAN AÅžIRI SAÄžCILARA BÃœYÃœK DESTEK VAR
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve sol partilerle yakÄ±n iliÅŸkiler kurarak Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Rusya'ya karÅŸÄ± politikalarÄ±nda etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu Ã§erÃ§evede parti yÃ¶neticilerinin Moskovaâ€™da aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve partilere mali destek verildiÄŸi belirtilmiÅŸti.
The Guardian'da yer alan bir analizde, Putin'in Ulusal Cephe gibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilere yardÄ±m etmesinin amacÄ± AB'yi zayÄ±ftlatmak ve gelecekteki muhtemel liderlerle iktidarlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸuÂ ifade edilmiÅŸti.
LE PEN RUSYA'DAN FON ALDI
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Jean-Marie Le Pen'in Ulusal Cephe, Rusya'dan para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmiÅŸti. Ã–te yandan Ulusal Cephe'nin Moskova'dan 11 milyon euro'dan fazla para aldÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.
Son dÃ¶nemde Le Pen, Rusya'nÄ±n Ukrayna'daki faaliyetlerini Ã¶vmÃ¼ÅŸ, Putin'in KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ±yla sonuÃ§lanan KÄ±rÄ±m referandumunun yasal olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Avrupa'nÄ±n diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilerinden FPÃ– ve UKIP de aynÄ± tutumu benimsemiÅŸti. Ã–te yandan, Avrupa Parlamentosunun 25 MayÄ±s 2014'teki seÃ§imlerinde Ulusal Cephe'nin Fransa'da ilk sÄ±rayÄ± almasÄ± Ã¼zerine Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada Le Pen'i Ã¶vmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Avrupa'daki Radikal hareketler ile Putin arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi deÄŸerlendiren Atlantik Konseyi Analisti Alina Polyakova, Putin'in Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partilere ideolojik ve mali aÃ§Ä±dan destek verdiÄŸini savunmuÅŸtu.
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi
Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Trump, Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±na karÅŸÄ±, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli iÃ§in fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedi
Halep kent merkezinin doÄŸusunda, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±