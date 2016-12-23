Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± istifa taleplerini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± reddederek, yÄ±l baÅŸÄ±ndan Ã¶nce istifa etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talepleri kabul etmedi.
BaÅŸkent Brasilia'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Temer, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± talebiyle Ã¼lke iÃ§inde yÃ¼kselen sesleri kesin bir dille reddederek, istifa etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Temer, hakkÄ±nda verilecek hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunan herhangi bir kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼receÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
Brezilya yasalarÄ±na gÃ¶re, Temer'in yÄ±lbaÅŸÄ±ndan Ã¶nce istifa etmesi durumunda, Ã¼lkede 2017 yÄ±lÄ±nda erken devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.
Ãœlkedeki bir inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n eski mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Claudio Melo Filho, geÃ§en hafta savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde, Temer'in BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Jose Yunes'i seÃ§im kampanyasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸlamaya aracÄ±lÄ±k etmekle, Devlet BaÅŸkanÄ± Temer'i de yasa dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ± finansmanÄ±yla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Temer, iddialarÄ± reddetmiÅŸti.
Devlet BaÅŸkanÄ± Temer'in mayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶reve gelmesinden bu yana altÄ± kabine Ã¼yesi istifa etti.
GÃ¶revinden azledilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Dilma Rousseff de yerine geÃ§en Temer'i yolsuzlukla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Rousseff'in avukatlarÄ±, Sao Paulo mahkemesine bir inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n eski Ã¼st yÃ¶neticisinin Temer'e 295 bin dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶dediÄŸine dair belgeler sunmuÅŸtu.
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
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