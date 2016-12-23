10:26, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± istifa taleplerini reddetti





HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± reddederek, yÄ±l baÅŸÄ±ndan Ã¶nce istifa etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talepleri kabul etmedi. BaÅŸkent Brasilia'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Temer, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± talebiyle Ã¼lke iÃ§inde yÃ¼kselen sesleri kesin bir dille reddederek, istifa etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Temer, hakkÄ±nda verilecek hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunan herhangi bir kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼receÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Brezilya yasalarÄ±na gÃ¶re, Temer'in yÄ±lbaÅŸÄ±ndan Ã¶nce istifa etmesi durumunda, Ã¼lkede 2017 yÄ±lÄ±nda erken devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ãœlkedeki bir inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n eski mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Claudio Melo Filho, geÃ§en hafta savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde, Temer'in BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Jose Yunes'i seÃ§im kampanyasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸlamaya aracÄ±lÄ±k etmekle, Devlet BaÅŸkanÄ± Temer'i de yasa dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ± finansmanÄ±yla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Temer, iddialarÄ± reddetmiÅŸti. Devlet BaÅŸkanÄ± Temer'in mayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶reve gelmesinden bu yana altÄ± kabine Ã¼yesi istifa etti. GÃ¶revinden azledilen eski Devlet BaÅŸkanÄ± Dilma Rousseff de yerine geÃ§en Temer'i yolsuzlukla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Rousseff'in avukatlarÄ±, Sao Paulo mahkemesine bir inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n eski Ã¼st yÃ¶neticisinin Temer'e 295 bin dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶dediÄŸine dair belgeler sunmuÅŸtu.

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