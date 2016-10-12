10:32, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Ocak ayÄ±nda Kazakistan'da Suriye ateÅŸkesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek





Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gelecek ay baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de ateÅŸkesin masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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