10:35, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

TSK, El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'ya baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, DAEÅž hedeflerine yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±. Suriyeli kaynaklar, El-Bab operasyonunda yeni bir safhanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Suriyeli kaynaklar, sabah itibariyle DAEÅž hedeflerine Ã§ok yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. El-Bab'da son 3 gÃ¼ndÃ¼r verilen kayÄ±plardan sonra, bugÃ¼nkÃ¼ operasyonlar 'yeni bir safha' olarak deÄŸerlendiriliyor.

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