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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:20, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
10:35, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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TSK, El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±
TSK, El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TSK'ya baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, DAEÅž hedeflerine yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±. Suriyeli kaynaklar, El-Bab operasyonunda yeni bir safhanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Suriyeli kaynaklar, sabah itibariyle DAEÅž hedeflerine Ã§ok yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

El-Bab'da son 3 gÃ¼ndÃ¼r verilen kayÄ±plardan sonra, bugÃ¼nkÃ¼ operasyonlar 'yeni bir safha' olarak deÄŸerlendiriliyor.



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Cerablus nÃ¼fusu 20 bine ulaÅŸtÄ±
Cerablus nÃ¼fusu 20 bine ulaÅŸtÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Suriye'de bu gece ateÅŸkes saÄŸlanabilir
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Suriye'de bu gece ateÅŸkes saÄŸlanabilir

TSK: 1 tank isabet aldÄ±, 3 asker ÅŸehit
TSK 1 tank isabet aldÄ± 3 asker ÅŸehit

TSK'dan Ã‡ukurca ve AvaÅŸin'e harekat
TSK'dan Ã‡ukurca ve AvaÅŸin'e harekat

BaÅŸbakan: 1 tankÄ±mÄ±zÄ±n isabet aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi var
BaÅŸbakan 1 tankÄ±mÄ±zÄ±n isabet aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi var

TSK 4 IÅžÄ°D hedefini vurdu
TSK 4 IÅžÄ°D hedefini vurdu

TÃ¼rkiye'nin Rakka harekatÄ±na ABD'den kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k
TÃ¼rkiye'nin Rakka harekatÄ±na ABD'den kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k

IÅžÄ°D Cerablus bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rdÄ±
IÅžÄ°D Cerablus bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rdÄ±

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± 4 IÅžÄ°D hedefini imha etti
TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± 4 IÅžÄ°D hedefini imha etti

TÃ¼rkiye'den Cerablus'a elektrik
TÃ¼rkiye'den Cerablus'a elektrik

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± IÅžÄ°Dâ€™e ait 5 hedefi imha etti | VÄ°DEO
TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± IÅžÄ°D e ait 5 hedefi imha etti

Cerablus'a dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±
Cerablus'a dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±

Rusya FÄ±rat KalkanÄ±'ndan endiÅŸeli
Rusya FÄ±rat KalkanÄ±'ndan endiÅŸeli

Ã–SO 6 kÃ¶yÃ¼ daha ele geÃ§irdi
Ã–SO 6 kÃ¶yÃ¼ daha ele geÃ§irdi

TSK: FÄ±rat KalkanÄ±â€™nÄ±n 14. gÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ asker ÅŸehit oldu
TSK FÄ±rat KalkanÄ± nÄ±n 14 gÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ asker ÅŸehit oldu

Ã–SO 9 kÃ¶yÃ¼ daha IÅžÄ°D'den temizledi
Ã–SO 9 kÃ¶yÃ¼ daha IÅžÄ°D'den temizledi

TSK komuta merkezinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
TSK komuta merkezinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±

Azez-Cerablus hattÄ± birleÅŸti, IÅžÄ°D sÄ±nÄ±rdan atÄ±ldÄ±
Azez-Cerablus hattÄ± birleÅŸti IÅžÄ°D sÄ±nÄ±rdan atÄ±ldÄ±

Ã–SO 6 kÃ¶yÃ¼ daha ele geÃ§irdi
Ã–SO 6 kÃ¶yÃ¼ daha ele geÃ§irdi

10 bÃ¶lge daha IÅžÄ°D'den temizlendi
10 bÃ¶lge daha IÅžÄ°D'den temizlendi

TSK Ã‡obanbey'de DAEÅž hedeflerini vurdu
TSK Ã‡obanbey'de DAEÅž hedeflerini vurdu

TSK: Kunduriyah bÃ¶lgesi IÅžÄ°D'den alÄ±ndÄ±
TSK Kunduriyah bÃ¶lgesi IÅžÄ°D'den alÄ±ndÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Cerablus'ta IÅžÄ°D'in Ã¼Ã§ binasÄ± imha edildi
Cerablus'ta IÅžÄ°D'in Ã¼Ã§ binasÄ± imha edildi

YPG 'koridorâ€™ iÃ§in adÄ±m adÄ±m ilerliyor
YPG 'koridor iÃ§in adÄ±m adÄ±m ilerliyor

TSK sÄ±nÄ±rda IÅžÄ°D'i vuruyor
TSK sÄ±nÄ±rda IÅžÄ°D'i vuruyor

Cerablus operasyonunun ÅŸifreleri Dugin'in sitesinde
Cerablus operasyonunun ÅŸifreleri Dugin'in sitesinde

ABD: TÃ¼rkiye ile tam mutabÄ±k deÄŸiliz
ABD TÃ¼rkiye ile tam mutabÄ±k deÄŸiliz

TSK: 19 hedef vurularak imha edildi
TSK 19 hedef vurularak imha edildi

TSK'dan Cerablus'ta hava saldÄ±rÄ±sÄ±
TSK'dan Cerablus'ta hava saldÄ±rÄ±sÄ±

SÄ±nÄ±rdaki birliklere araÃ§ takviyesi
SÄ±nÄ±rdaki birliklere araÃ§ takviyesi

'IÅžÄ°D 4 kÃ¶yÃ¼ Ã–SO'dan geri aldÄ±' iddiasÄ±
IÅžÄ°D 4 kÃ¶yÃ¼ Ã–SO'dan geri aldÄ±' iddiasÄ±

Suriyeli KÃ¼rtlerin yÃ¼zde 70'i PYD'nin karÅŸÄ±sÄ±nda
Suriyeli KÃ¼rtlerin yÃ¼zde 70'i PYD'nin karÅŸÄ±sÄ±nda

TSK: Suriye'de 32 kÃ¶y terÃ¶ristlerden temizlendi
TSK Suriye'de 32 kÃ¶y terÃ¶ristlerden temizlendi

'ABD, TSK ile YPG arasÄ±nda tampon bÃ¶lge oluÅŸturdu' iddiasÄ±
ABD TSK ile YPG arasÄ±nda tampon bÃ¶lge oluÅŸturdu' iddiasÄ±

Saadet Partisi'nden FÄ±rat KalkanÄ±'na destek
Saadet Partisi'nden FÄ±rat KalkanÄ±'na destek

Ä°ran'dan FÄ±rat kalkanÄ±'na sert tepki
Ä°ran'dan FÄ±rat kalkanÄ±'na sert tepki

'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna askeri sevkiyat | FOTO
FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna askeri sevkiyat FOTO

TSK Suriye'de hava harekatÄ± dÃ¼zenledi
TSK Suriye'de hava harekatÄ± dÃ¼zenledi

ErdoÄŸan, BeÅŸtepeâ€™den Cerablus'a canlÄ± baÄŸlandÄ±
ErdoÄŸan BeÅŸtepe den Cerablus'a canlÄ± baÄŸlandÄ±

TSK: 1 tank roketle vuruldu, 3 asker yaralandÄ±
TSK 1 tank roketle vuruldu 3 asker yaralandÄ±

ABD: PYD ÅŸu an FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda
ABD PYD ÅŸu an FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda

DÄ±ÅŸiÅŸleri: ABD'nin taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmesini bekliyoruz
DÄ±ÅŸiÅŸleri ABD'nin taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmesini bekliyoruz

Ã–SO: AteÅŸkes yok, Ã§atÄ±ÅŸmalara ara verildi
Ã–SO AteÅŸkes yok Ã§atÄ±ÅŸmalara ara verildi

Ã–SO MÃ¼nbiÃ§ kapÄ±larÄ±nda durdu
Ã–SO MÃ¼nbiÃ§ kapÄ±larÄ±nda durdu

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi | FOTO
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere zÄ±rhlÄ± araÃ§ takviyesi FOTO

ABD, Cerablus operasyonundan son anda caymÄ±ÅŸ!
ABD Cerablus operasyonundan son anda caymÄ±ÅŸ

Ankara PYD'nin elindeki NATO silahlarÄ±nÄ±n peÅŸinde
Ankara PYD'nin elindeki NATO silahlarÄ±nÄ±n peÅŸinde

ABD: TÃ¼rkiye PYD'ye saldÄ±rmasÄ±n
ABD TÃ¼rkiye PYD'ye saldÄ±rmasÄ±n

ABD: TÃ¼rkiye'nin PYD'ye karÅŸÄ± operasyonlarÄ±nÄ± desteklemiyoruz
ABD TÃ¼rkiye'nin PYD'ye karÅŸÄ± operasyonlarÄ±nÄ± desteklemiyoruz

Cerablus'a 1 gÃ¼nde 61 atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±
Cerablus'a 1 gÃ¼nde 61 atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±

ABD'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna Ã§eliÅŸkili tepkiler
ABD'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna Ã§eliÅŸkili tepkiler

Cerablus'ta 13 kÃ¶y daha Ã–SO'nun elinde
Cerablus'ta 13 kÃ¶y daha Ã–SO'nun elinde

TSK: Cerablus'taki harekÃ¢tta 25 PYD Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TSK Cerablus'taki harekÃ tta 25 PYD Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

'500 yÄ±l Ã¶nce OsmanlÄ± Ordusu Suriye'de nasÄ±l ilerledi?'
500 yÄ±l Ã¶nce OsmanlÄ± Ordusu Suriye'de nasÄ±l ilerledi '

Cerablus'ta IÅžÄ°D izleri siliniyor | FOTO
Cerablus'ta IÅžÄ°D izleri siliniyor FOTO

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± YPG'yi vurdu
TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± YPG'yi vurdu

Cerablus'ta yaralanan TÃ¼rk askerleri Gaziantep'e getirildi
Cerablus'ta yaralanan TÃ¼rk askerleri Gaziantep'e getirildi

Cerablus'ta 1 TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Cerablus'ta 1 TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu

TSK Cerablus'ta YPG'yi vurdu
TSK Cerablus'ta YPG'yi vurdu

Tanklar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r bekletiliyor
Tanklar sÄ±nÄ±rda hazÄ±r bekletiliyor

Kerry: BaÄŸÄ±msÄ±z bir KÃ¼rt giriÅŸimini desteklemiyoruz
Kerry BaÄŸÄ±msÄ±z bir KÃ¼rt giriÅŸimini desteklemiyoruz

Cerablus mayÄ±nlardan temizleniyor
Cerablus mayÄ±nlardan temizleniyor

Ã–SO, DAEÅžâ€™in boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± evlerde arama yapÄ±yor
Ã–SO DAEÅž in boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± evlerde arama yapÄ±yor

Azeri analistler: Ankara, Tahran ve Moskova Suriye'de anlaÅŸtÄ±
Azeri analistler Ankara Tahran ve Moskova Suriye'de anlaÅŸtÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Oldu bittiye asla izin verilmeyecek
YÄ±ldÄ±rÄ±m Oldu bittiye asla izin verilmeyecek

TSK'dan Cerablus aÃ§Ä±klamasÄ±
TSK'dan Cerablus aÃ§Ä±klamasÄ±

BBP'den 'FÄ±rat KalkanÄ±'na destek
BBP'den 'FÄ±rat KalkanÄ±'na destek

Ã–SO Ã¼yeleri Cerablus'ta sokakta uyudu
Ã–SO Ã¼yeleri Cerablus'ta sokakta uyudu

Ä°srail'den Cerablus operasyonuna destek
Ä°srail'den Cerablus operasyonuna destek

KarkamÄ±ÅŸ-Cerablus arasÄ±nda patlama
KarkamÄ±ÅŸ-Cerablus arasÄ±nda patlama

TÃ¼rkmenler'de 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu sevinci
TÃ¼rkmenler'de 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu sevinci

WSJ: PYD'nin ilerleyiÅŸinden ABD de rahatsÄ±zdÄ±
WSJ PYD'nin ilerleyiÅŸinden ABD de rahatsÄ±zdÄ±

Ã–SO kuvvetleri Cerablus'ta |FOTO
Ã–SO kuvvetleri Cerablus'ta FOTO

FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda TSK'dan kayÄ±p yok
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda TSK'dan kayÄ±p yok

ErdoÄŸan ABD'li gazeteciyi uyardÄ±
ErdoÄŸan ABD'li gazeteciyi uyardÄ±

Pentagon: Operasyonlara hava desteÄŸi veriyoruz
Pentagon Operasyonlara hava desteÄŸi veriyoruz

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Cerablus'a girdi
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu Cerablus'a girdi

Rusya; Ankara'dan Åžam ile koordinasyon istedi
Rusya Ankara'dan Åžam ile koordinasyon istedi

HDP 'FÄ±rat KalkanÄ±'ndan rahatsÄ±z
HDP 'FÄ±rat KalkanÄ±'ndan rahatsÄ±z

Ã–SO Cerablus'un giriÅŸine ulaÅŸtÄ±
Ã–SO Cerablus'un giriÅŸine ulaÅŸtÄ±

BahÃ§eli'den Cerablus iÃ§in ilk aÃ§Ä±klama; Acil ihtiyaÃ§
BahÃ§eli'den Cerablus iÃ§in ilk aÃ§Ä±klama Acil ihtiyaÃ§

HÃ¼kÃ¼mete gÃ¶re sonuÃ§ alÄ±cÄ±, etkin, kÄ±sa bir operasyon
HÃ¼kÃ¼mete gÃ¶re sonuÃ§ alÄ±cÄ± etkin kÄ±sa bir operasyon

'FÄ±rat KalkanÄ±'na Suriye'den tepkiler
FÄ±rat KalkanÄ±'na Suriye'den tepkiler

Ã–SO 4 kÃ¶yÃ¼ IÅžÄ°D'den geri aldÄ±
Ã–SO 4 kÃ¶yÃ¼ IÅžÄ°D'den geri aldÄ±

Kocaeli'den Cerablus'a tank takviyesi
Kocaeli'den Cerablus'a tank takviyesi

Suriye'den Cerablus operasyonuna ilk tepki
Suriye'den Cerablus operasyonuna ilk tepki

Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±ndaki IÅžÄ°D mevzileri vuruluyor
Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±ndaki IÅžÄ°D mevzileri vuruluyor

TÃ¼rkiye, Cerablus'a MercidabÄ±k'Ä±n 500. yÄ±lÄ±nda girdi
TÃ¼rkiye Cerablus'a MercidabÄ±k'Ä±n 500 yÄ±lÄ±nda girdi

Rus basÄ±nÄ±nda 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu
Rus basÄ±nÄ±nda 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu

YPG: Rusya ve Suriye anlaÅŸtÄ± TÃ¼rkiye Suriye'ye girdi
YPG Rusya ve Suriye anlaÅŸtÄ± TÃ¼rkiye Suriye'ye girdi

IÅžÄ°D tarla yakarak gÃ¶rÃ¼ÅŸ engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
IÅžÄ°D tarla yakarak gÃ¶rÃ¼ÅŸ engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu: PYD, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna Ã§ekilmeli
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu PYD FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna Ã§ekilmeli

ErdoÄŸan'dan PYD'ye mesaj: Devlet kurdurtmayacaÄŸÄ±z
ErdoÄŸan'dan PYD'ye mesaj Devlet kurdurtmayacaÄŸÄ±z

BaÅŸbakanlÄ±k'tan Cerablus aÃ§Ä±klamasÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k'tan Cerablus aÃ§Ä±klamasÄ±

Operasyona verilen 'FÄ±rat KalkanÄ±' ismi nereden geliyor?
Operasyona verilen 'FÄ±rat KalkanÄ±' ismi nereden geliyor

Cerablus'a harekatÄ±n adÄ± 'FÄ±rat KalkanÄ±' | FOTO
Cerablus'a harekatÄ±n adÄ± 'FÄ±rat KalkanÄ±' FOTO

Cerablus neden TÃ¼rkiye'nin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi?
Cerablus neden TÃ¼rkiye'nin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi

Cerablus'ta 81 hedefe 294 atÄ±ÅŸ
Cerablus'ta 81 hedefe 294 atÄ±ÅŸ

PYD TÃ¼rkiye'nin IÅžÄ°D'i vurmasÄ±ndan rahatsÄ±z
PYD TÃ¼rkiye'nin IÅžÄ°D'i vurmasÄ±ndan rahatsÄ±z

TÃ¼rk askerinin Suriye'ye girme gerekÃ§eleri
TÃ¼rk askerinin Suriye'ye girme gerekÃ§eleri

Cerablus'ta 11 hedef vuruldu
Cerablus'ta 11 hedef vuruldu

Cerablus operasyonu dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda
Cerablus operasyonu dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda

ABD'den Cerablus operasyonuna ilk yorum
ABD'den Cerablus operasyonuna ilk yorum

Gaziantep'te bazÄ± bÃ¶lgelere giriÅŸ yasaÄŸÄ±
Gaziantep'te bazÄ± bÃ¶lgelere giriÅŸ yasaÄŸÄ±

Komuta kademesi genelkurmay karargahÄ±nda
Komuta kademesi genelkurmay karargahÄ±nda

TSK'dan IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± Cerablus'ta operasyon
TSK'dan IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± Cerablus'ta operasyon






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