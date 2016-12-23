GÃ¼ncelleme: 10:48, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Nusaybin'de bir mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi





Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde bir mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kÄ±rsal alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PKK mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesi, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. Operasyon icra edilecek bÃ¶lgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 06.00 itibarÄ±yla KorukÃ¶y Mahallesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere ikinci duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n yasaÄŸa uymasÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venlikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz ettiÄŸi belirtildi.

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