10:55, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu





Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 41 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

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