Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 41 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi
FETÃ–/PDY'nin esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Anayasa dÃ¼zenlemesinde yedek milletvekilliÄŸi dÃ¼zenlemesinde yedek ifadesinin Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor
ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine de Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'i atadÄ±
TSK, operasyonda 24 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 37 DEAÅž hedefinin vurulduÄŸunu duyurdu
FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.
Ä°DO ve BUDO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti
Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndan Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±k 3 lahit Ã§Ä±ktÄ±