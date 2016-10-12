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Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 41 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.



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