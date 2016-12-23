Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m'da yÃ¼zde 25,1 arttÄ±

TÃ¼rkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2016 KasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %25,1 oranÄ±nda artarak 132.655 oldu.Â
Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ä°stanbul 22.499 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17 ile en yÃ¼ksek payaÂ sahip oldu.Â
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.
Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflayarak saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 ÅŸÃ¼pheli, 4 ayrÄ± ilde yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.
20 yÄ±l sonra ilk kez kar yaÄŸan Mersin'in Mut ilÃ§esinde 2 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 60 santimetreyi aÅŸtÄ±.
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 25,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi
FETÃ–/PDY'nin esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±