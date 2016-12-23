11:18, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m'da yÃ¼zde 25,1 arttÄ±





Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 25,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2016 KasÄ±m ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %25,1 oranÄ±nda artarak 132.655 oldu.Â



Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ä°stanbul 22.499 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17 ile en yÃ¼ksek payaÂ sahip oldu.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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