11:09, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Demokratik Kongo'da Hutu saldÄ±rÄ±sÄ±: 25 Ã¶lÃ¼





Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Hutu etnik grubunun saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. GeliÅŸim iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Patrick Kiserigwa aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± silahlÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã¼lkenin doÄŸusunda Rutshuru bÃ¶lgesinde Mine kasabasÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã§ok sayÄ±da evi ateÅŸe verdiÄŸini ve Nande etnik grubuna baÄŸlÄ± 25 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Kiserigwa, bÃ¶lge sakinlerinin komÅŸu kasabalara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ordu yetkililerinden Ndjike Kaiko ise olayÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Rutshuru ve Lubero bÃ¶lgeleri, uzun sÃ¼redir Nande ve Hutu etnik gruplarÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na sahne oluyor. BirkaÃ§ hafta Ã¶nce de Nande Ã¼yelerinden oluÅŸan Mai Mai Mazembe silahlÄ± grubunun, Lubero'da Ã§oÄŸunlukla HutularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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