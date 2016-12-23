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Afrika
11:09, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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Demokratik Kongo'da Hutu saldÄ±rÄ±sÄ±: 25 Ã¶lÃ¼
Demokratik Kongo'da Hutu saldÄ±rÄ±sÄ±: 25 Ã¶lÃ¼

Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Hutu etnik grubunun saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

GeliÅŸim iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Patrick Kiserigwa aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± silahlÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã¼lkenin doÄŸusunda Rutshuru bÃ¶lgesinde Mine kasabasÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã§ok sayÄ±da evi ateÅŸe verdiÄŸini ve Nande etnik grubuna baÄŸlÄ± 25 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Kiserigwa, bÃ¶lge sakinlerinin komÅŸu kasabalara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ordu yetkililerinden Ndjike Kaiko ise olayÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Rutshuru ve Lubero bÃ¶lgeleri, uzun sÃ¼redir Nande ve Hutu etnik gruplarÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na sahne oluyor.

BirkaÃ§ hafta Ã¶nce de Nande Ã¼yelerinden oluÅŸan Mai Mai Mazembe silahlÄ± grubunun, Lubero'da Ã§oÄŸunlukla HutularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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