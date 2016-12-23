Demokratik Kongo'da Hutu saldÄ±rÄ±sÄ±: 25 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Hutu etnik grubunun saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
GeliÅŸim iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Patrick Kiserigwa aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± silahlÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã¼lkenin doÄŸusunda Rutshuru bÃ¶lgesinde Mine kasabasÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã§ok sayÄ±da evi ateÅŸe verdiÄŸini ve Nande etnik grubuna baÄŸlÄ± 25 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Kiserigwa, bÃ¶lge sakinlerinin komÅŸu kasabalara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ordu yetkililerinden Ndjike Kaiko ise olayÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Rutshuru ve Lubero bÃ¶lgeleri, uzun sÃ¼redir Nande ve Hutu etnik gruplarÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na sahne oluyor.
BirkaÃ§ hafta Ã¶nce de Nande Ã¼yelerinden oluÅŸan Mai Mai Mazembe silahlÄ± grubunun, Lubero'da Ã§oÄŸunlukla HutularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi
Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Trump, Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±na karÅŸÄ±, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli iÃ§in fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedi
Halep kent merkezinin doÄŸusunda, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±