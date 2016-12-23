11:40, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Mersin'deki kar 60 santime ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilÃ§eye baÄŸlÄ± mahalle yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lÃ§e merkezinde ise iki gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±ksÄ±z yaÄŸan kar hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 60 santimetreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± kent merkezinde park halindeki bazÄ± araÃ§lar adeta kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼nden gÃ¶rÃ¼nmedi.

Ã–zellikle ÅŸehir merkezinde kar lastiÄŸi ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Yolda kalan ve yoldan Ã§Ä±kan araÃ§lar vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla gidebildi. Kar birikmesine dayanamayan iÅŸ yerlerinin Ã¶nÃ¼nde bulunan bazÄ± gÃ¶lgelikler ise gÃ¶Ã§tÃ¼. Ã‡atÄ±lara Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar biriken karlarÄ± kÃ¼rekle temizledi. Sokakta karÄ±n keyfini Ã§Ä±karan Ã§ocuklar ise kartopu oynadÄ±. Kara hasret kalan ilÃ§e halkÄ± kardan adam yapmaktan da geri kalmadÄ±.

Mahalle yollarÄ±nda mahsur kalan araÃ§lar ise Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Mut Belediyesince kurtarÄ±ldÄ±. Åžehir merkezinde Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Mut Belediyesi araÃ§larÄ± 24 saat yolda biriken kar temizliÄŸi ile mÃ¼cadele etti.

2 aÄŸÄ±lÄ±nÄ±n tavanÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§mesi sonucu toplam 125 adet kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan telef oldu. Okullar ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tatil edildi.