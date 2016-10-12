11:44, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Kocaeli'nde Emniyete saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±





Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflayarak saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 ÅŸÃ¼pheli, 4 ayrÄ± ilde yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli'ne gelerek Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdikleri tespit edilen 4 kiÅŸi yakalandÄ±.

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