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12:21, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
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GÃ¼ncelleme: 11:46, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÄ±ÅŸ politikada dÃ¼zelme var
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÄ±ÅŸ politikada dÃ¼zelme var

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda dÃ¼zelme olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin izlediÄŸi dÄ±ÅŸ politikanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n "milli" olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. DÄ±ÅŸ politikada "iktidar-muhalefet ayrÄ±mÄ±nÄ±n olmamasÄ± gerektiÄŸini" ifade eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, geÃ§miÅŸte dÄ±ÅŸ politikada yapÄ±lan hatalarÄ±n olduÄŸunu savundu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Åžehit haberlerini almak, gerÃ§ekten hepimizi Ã¼zÃ¼yor. KeÅŸke hiÃ§ ÅŸehidimiz olmasa ama eÄŸer TÃ¼rkiye kendi geleceÄŸini gÃ¼vence altÄ±na almak aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¶yle bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸsa, belli acÄ±lara katlanmak gerekiyor. UmarÄ±z bundan sonraki operasyonlarda ÅŸehitler gelmez, TÃ¼rkiye bÃ¶lgesinde etkin ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke konumunu sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ olur" diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var. 'Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±' sÃ¶zleri iktidar yetkilileri tarafÄ±ndan dile getiriliyor, biz bunu Ã¶teden beri dillendiriyorduk. IÅžÄ°D'in, El Nusra'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸuna dair DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± bir metin var. Oysa daha Ã¶nce El Nusra'dan, 'TÃ¼rkiye telefon etsin de Halep'ten Ã§ekilsin bunlar' diye Putin'in yaptÄ±ÄŸÄ± ricalar vardÄ±. TÃ¼rkiye Ã¼zerinden bunlar yapÄ±lÄ±yor ve bu TÃ¼rkiye'nin El Nusra'yÄ± desteklediÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu Ã§ok acÄ± bir gerÃ§ek. UmarÄ±z bÃ¼tÃ¼n bu acÄ±lar unutulur, bÃ¼tÃ¼n bu yanlÄ±ÅŸlardan dÃ¶nÃ¼lÃ¼r ve TÃ¼rkiye, OrtadoÄŸu'da eski gÃ¼nlerde olduÄŸu gibi barÄ±ÅŸÄ±n egemen olduÄŸu, sÃ¶zÃ¼nÃ¼n dinlendiÄŸi saygÄ±n bir Ã¼lke konumuna yeniden kavuÅŸmuÅŸ olur."



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