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Aykırı yayın yapan televizyon dizilerine ceza yağdı
Aykırı yayın yapan televizyon dizilerine ceza yağdı

RTÜK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "Kırgın Çiçekler" ve "İçerde" dizilerine para cezası verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "Kırgın Çiçekler" ve "İçerde" dizilerine para cezası verdi. 

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son bir yıllık dönemde vatandaşlardan televizyon yayınlarıyla ilgili binlerce şikayet geldi.

Üst Kurula, "444 1 178" çağrı hattı, web sayfası, e-posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen bildirimlerin önemli bir kısmını dizilerle ilgili şikayetler oluşturdu.

Şikayetlerin, çoğunlukla aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerler ile şiddet ve cinsellik üzerine olduğu görüldü. Bunun üzerine Üst Kurul, 21 Aralık'taki toplantısında evlilik programlarından sonra bu sefer de televizyon dizilerini masaya yatırdı.

Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar”, Fox TV'de yayınlanan "Kalbimdeki Deniz", Star TV'de yayınlanan "Anne", ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" ve Show TV’de yayınlanan "İçerde" dizilerine para cezası verildi.

Cezalar, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. bendinde yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ihlalden dolayı verildi.



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