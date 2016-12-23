12:00, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Rize'deki AtatÃ¼rk heykeli yeni tÃ¶ren alanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rize Belediye BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan AtatÃ¼rk heykelinin yeni tÃ¶ren alanÄ±na taÅŸÄ±nma ve yerleÅŸtirmesi ile ilgili sÃ¶ylemlerin konuyu farklÄ± noktalara Ã§ekme gayreti olduÄŸunu, Rize'deki resmi tÃ¶renlerin bundan sonra Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in heykelin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kasap, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ± Projesi Ã§erÃ§evesinde Rize Belediyesi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda meydanda bulunan AtatÃ¼rk heykelinin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ne naklinin gÃ¼venli bir ÅŸekilde saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rize Belediyesi ekiplerince baÅŸlatÄ±lan heykelin nakil Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, gece geÃ§ saatlere kadar sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Kasap, titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda heykelin yerleÅŸtirme iÅŸleminin ekipler tarafÄ±ndan tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, heykelin Ã§evre dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ise devam ettiÄŸini vurguladÄ±.

Kasap, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BilindiÄŸi Ã¼zere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ± projemizin inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi alanda bulunan AtatÃ¼rk heykelimizin yeni tÃ¶ren alanÄ±mÄ±z olan Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±nma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Heykelin taÅŸÄ±nma sÃ¼reci bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan 'heykel kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve akÄ±beti belirsiz' gibi kamuoyuna yansÄ±tÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir."

Konuyu farklÄ± alanlara Ã§ekmenin art niyetli kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Kasap, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n altÄ±nda farklÄ± nedenler arayarak, konuyu farklÄ± noktalara Ã§ekme gayreti iÃ§erisinde olan bazÄ± kesimlerin, gerek ilimizle gerekse Rizeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ilgili sÃ¶ylemleri bizleri derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ± Projesi inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n altÄ±nda hiÃ§bir suretle farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerine yer verdi.