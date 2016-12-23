12:07, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 199'a ulaÅŸtÄ±





Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de,Â BeÅŸar EsadÂ rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ±Â gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivilÂ Hatay'a getirildi. BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan, durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki sÃ¼rÃ¼yor. Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 199'ye ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'ye getirilen yaralÄ±larÄ±n 80'inin Ã§ocuk olduÄŸu belirtildi. YaralÄ±lardan 81'i il dÄ±ÅŸÄ±ndaki hastenelere gÃ¶nderildi, tedavisi tamamlanan 28 kiÅŸi taburcu edildi. YapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen yaralÄ±lardan 18'i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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