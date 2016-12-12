12:11, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

PKK propagandasÄ± yapanlara tutuklama





Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Derik ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 zanlÄ±dan 2'si tutuklandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Derik Ä°lÃ§e Emniyet AmirliÄŸi gÃ¶revlilerince internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen aÃ§Ä±k kaynak araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden "yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±"nda bulunduÄŸu tespit edilen 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara sevk edilen zanlÄ±lardan 2'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, birinin de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hukuk devleti ilkelerine baÄŸlÄ± ve insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± gÃ¶rev anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde gerek toplumun tÃ¼m katmanlarÄ±yla gerekse terÃ¶rle mÃ¼cadele eden diÄŸer kurumlarla koordinasyon ve iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde halkÄ±mÄ±zÄ±n huzuru, devletimizin selameti iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r olayÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte ve gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r" denildi. Â

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