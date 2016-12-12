DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:20, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
12:11, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
PKK propagandasÄ± yapanlara tutuklama
PKK propagandasÄ± yapanlara tutuklama

Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Derik ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 zanlÄ±dan 2'si tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Derik Ä°lÃ§e Emniyet AmirliÄŸi gÃ¶revlilerince internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen aÃ§Ä±k kaynak araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden "yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±"nda bulunduÄŸu tespit edilen 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara sevk edilen zanlÄ±lardan 2'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, birinin de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hukuk devleti ilkelerine baÄŸlÄ± ve insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± gÃ¶rev anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde gerek toplumun tÃ¼m katmanlarÄ±yla gerekse terÃ¶rle mÃ¼cadele eden diÄŸer kurumlarla koordinasyon ve iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde halkÄ±mÄ±zÄ±n huzuru, devletimizin selameti iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r olayÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte ve gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r" denildi.

Â 



Ä°lgili Konular PKK propagandasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
PKK propagandasÄ± yapanlara tutuklama
PKK propagandasÄ± yapanlara tutuklama

Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 199'a ulaÅŸtÄ±
Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 199'a ulaÅŸtÄ±

Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize'deki AtatÃ¼rk heykeli yeni tÃ¶ren alanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±
Rize'deki AtatÃ¼rk heykeli yeni tÃ¶ren alanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±

Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
AykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan televizyon dizilerine ceza yaÄŸdÄ±
AykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan televizyon dizilerine ceza yaÄŸdÄ±

RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu DÄ±ÅŸ politikada dÃ¼zelme var
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÄ±ÅŸ politikada dÃ¼zelme var

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.
Kocaeli'nde Emniyete saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±
Kocaeli'nde Emniyete saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflayarak saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 ÅŸÃ¼pheli, 4 ayrÄ± ilde yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.
Mersin'deki kar 60 santime ulaÅŸtÄ±
Mersin'deki kar 60 santime ulaÅŸtÄ±

20 yÄ±l sonra ilk kez kar yaÄŸan Mersin'in Mut ilÃ§esinde 2 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 60 santimetreyi aÅŸtÄ±.
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m'da yÃ¼zde 25 1 arttÄ±
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m'da yÃ¼zde 25,1 arttÄ±

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 25,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Nusaybin'de bir mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TSK El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±
TSK, El-Bab'a yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, El-Bab'daki DEAÅž mevzilerine yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±na 'FETÃ–' incelemesi
Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±na 'FETÃ–' incelemesi

Ã–zel gÃ¼venlik firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce kiÅŸiye yÃ¶nelik "FETÃ–" incelemesi alarmÄ± verildi
Meteorolojik uyarÄ±
Meteorolojik uyarÄ±

Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de buzlanma ve don bekleniyor
Manisa'da 21 FETÃ– PDY gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Manisa'da 21 FETÃ–/PDY gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ–/PDY'nin esnaf yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik operasyonda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Ankara'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±

BaÅŸkent'te, devriye gezen polis ekibine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HDP Milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Haberler

PKK propagandasÄ± yapan 2 memur gÃ¶zaltÄ±nda
PKK propagandasÄ± yapan 2 memur gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°MC TV'nin frekansÄ±nÄ±n iptali istendi
Ä°MC TV'nin frekansÄ±nÄ±n iptali istendi

CanlÄ± yayÄ±nda 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±'na soruÅŸturma
CanlÄ± yayÄ±nda 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±'na soruÅŸturma






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 