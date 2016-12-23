12:29, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Rusya'dan Suriye iÃ§in ateÅŸkes mesajÄ±





Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Suriye'de 2011 yÄ±lÄ±ndan beri devam iÃ§ savaÅŸta ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un yardÄ±mcÄ±sÄ± Gennady Gatilov da Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Suriye'nin genelinde uygulanacak bir ateÅŸkes planÄ±nÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rus Interfax ajansÄ±na konuÅŸan Gatilov, Ocak ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana konusunun Suriye'de Ã¼lke genelinde bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu belirtti. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Moskova'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã¼Ã§ Ã¼lkenin savunma ve dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±na katkÄ±da bulunmak iÃ§in hazÄ±rÄ±z mesajlarÄ± vermiÅŸti. Ã–te yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, geÃ§en hafta Japonya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretinde, Astana'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Cenevre'nin devamÄ± niteliÄŸinde olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Putin ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la birlikte Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n devamÄ±nÄ± Ã¶nereceklerini sÃ¶ylemiÅŸti Â

Ä°lgili Konular suriye ateÅŸkes

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.