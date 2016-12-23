Ebola'ya karÅŸÄ± yeni aÅŸÄ± Ã¼retildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika'da binlerce kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Ebola iÃ§in yeni geliÅŸtirilen aÅŸÄ±nÄ±n, Gine'deki denemelerde baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§ aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SonuÃ§larÄ± "Lancet" dergisinde yayÄ±mlanan Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸu belirlendi.
Gine'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya 11 bin 841 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. AÅŸÄ± enjekte edilen deney grubundaki 5 bin 837 kiÅŸide, aÅŸÄ±yÄ± mÃ¼teakip 10 gÃ¼n iÃ§inde hiÃ§bir Ebola vakasÄ±na rastlanmadÄ±.
AynÄ± dÃ¶nemde aÅŸÄ± yapÄ±lmayan kontrol grubundakilerden arasÄ±nda 23 Ebola vakasÄ± tespit edildi.
AraÅŸtÄ±rmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri ve Ä°nnovasyondan sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr Marie-Paule Kieny yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k elimizde yeni bir Ebola salgÄ±nÄ±nÄ± kontrol etmeye yarayacak araca sahip olduÄŸumuza inanÄ±yorum." dedi.
Yeni aÅŸÄ±nÄ±n, tÃ¼rÃ¼nde en etkili Ebola aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸunu vurgulayan Kieny, aÅŸÄ±nÄ±n, Afrika'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼len diÄŸer Ebola tÃ¼rlerine karÅŸÄ± da etkisini araÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
AÅŸÄ±yÄ± geliÅŸtiren Merck firmasÄ±, yeni aÅŸÄ±nÄ±n yasal izinleri iÃ§in gerekli baÅŸvuru sÃ¼recini ABD ve Avrupa'da yeni yÄ±lda baÅŸlatmayÄ± planlÄ±yor.
Ä°lk kez 1976 yÄ±lÄ±nda Kongo'da ortaya Ã§Ä±kan Ebola, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda BatÄ± Afrika'da yeniden gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±.
Sierra Leone'de geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ebola salgÄ±nÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, Liberya'da ise salgÄ±nÄ±n bittiÄŸi iki kez aÃ§Ä±klanmasÄ±na raÄŸmen yeni vakalar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SalgÄ±n nedeniyle BatÄ± Afrika'da 11 bin 315 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
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