12:34, 23 Aralık 2016 Cuma

Ali Ulvi Kurucu İstanbul'da anılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ortaklığıyla Âkif-i Sâni (İkinci Akif) olarak anılan Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında yapılacak olan panele; Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Mustafa Uzun ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, şairin edebî hayatı ve hayatı ve hatıraları ile ilgili katılımcıları bilgilendirecek.

Ali Ulvi Kurucu’nun genç okurları, onun “Hatıralar” adlı kitabında en çok etkilendikleri hatıraları program kapsamında dinleyicilerle paylaşacak. Kurucu’nun şiirlerinin de okunacağı programda Kurucu’nun şiirlerinden bestelenen ilahiler sanatçılar tarafından seslendirilecek.

23 Aralık Cumartesi, saat 17.00’de başlayacak olan program Sultanahmet Kızlarağası Medresesi TYB İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Ali Ulvi Kurucu kimdir?

Konya’da 1922 yılında doğan Ali Ulvi Kurucu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Seksen yıllık ömrünün ilk on sekiz yılını burada geçiren Kurucu, daha sonra ailesi ile birlikte Medine’ye gitti.

Eğitim için Kahire’ye giden Kurucu, yükseköğrenimini Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Sonra tekrar Medine’ye döndü ve çeşitli memurluklarda bulundu. Medine’de uzun süre Evkaf Dairesi’nin inşaat ve sicillat emini olarak görev yaptı. Daha sonra Sultan II. Mahmud’un yaptırdığı Mahmûdiye Kütüphanesi ile Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi'nde çalıştı.

1985’te emekli olduktan sonra Medine’de dünyanın her tarafından gelen ilim adamlarını ağırlayan Kurucu, Kur’ân hâfızıydı ve geniş bir hadis kültürüne sahipti. Aynı zamanda tarih, mûsikî ve hat konularına özel ilgi duyan Kurucu’nun özellikle şair kişiliği daha çok ön plana çıktı.

Mehmet Âkif Ersoy’un şiir üslûbunu devam ettiren nadir şairlerinden biri olan Ali Ulvi Kurucu, aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Ayrıca nesir sahasında da çeşitli eserler verdi. Şiirleri “Gümüş Tül ve Alevler”, makale ve röportajları ise “Gecelerin Gündüzü” adıyla yayınladı.

Medine’de 3 Şubat 2002 tarihinde vefat eden Ali Ulvi Kurucu, Cennetü’l-Bakî mezarlığında defnedildi.