12:38, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

'Berlin saldÄ±rganÄ± Ä°talya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ±





Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reuters, Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n asÄ±l faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri'nin Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Alman polisi, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n failini bulamamÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ±yÄ± delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. ALMAN POLÄ°SÄ°: TERÃ–R SALDIRISI OLMAYABÄ°LÄ°R Almanya Federal BaÅŸsavcÄ±sÄ± Peter Frank, Berlinâ€™de tÄ±r ile Noel pazarÄ±na girerek, 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 48 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§an saldÄ±rÄ±nÄ±n 'terÃ¶r olayÄ±' olmayabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. ALMAN POLÄ°SÄ°: ASIL FAÄ°L KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° TIR'DA UNUTTU Alman polisi, TIRâ€™Ä±n ÅŸofÃ¶r mahallindeki yer dÃ¶ÅŸemesinin altÄ±nda geÃ§ici oturma izni bulunan bir kimlik ele geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bild gazetesinin internet sitesindeki haberde de kimlik belgesinin ÅŸofÃ¶r koltuÄŸunun altÄ±nda bulunduÄŸu, belgenin bir Tunus vatandaÅŸÄ± adÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunun saptandÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor. Tunus vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± ve diÄŸer ayrÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin farklÄ± bilgiler veriliyor.

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