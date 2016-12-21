'Berlin saldÄ±rganÄ± Ä°talya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Reuters, Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n asÄ±l faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri'nin Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Alman polisi, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n failini bulamamÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ±yÄ± delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
ALMAN POLÄ°SÄ°: TERÃ–R SALDIRISI OLMAYABÄ°LÄ°R
Almanya Federal BaÅŸsavcÄ±sÄ± Peter Frank, Berlinâ€™de tÄ±r ile Noel pazarÄ±na girerek, 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 48 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§an saldÄ±rÄ±nÄ±n 'terÃ¶r olayÄ±' olmayabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
ALMAN POLÄ°SÄ°: ASIL FAÄ°L KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° TIR'DA UNUTTU
Alman polisi, TIRâ€™Ä±n ÅŸofÃ¶r mahallindeki yer dÃ¶ÅŸemesinin altÄ±nda geÃ§ici oturma izni bulunan bir kimlik ele geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Bild gazetesinin internet sitesindeki haberde de kimlik belgesinin ÅŸofÃ¶r koltuÄŸunun altÄ±nda bulunduÄŸu, belgenin bir Tunus vatandaÅŸÄ± adÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunun saptandÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor.
Tunus vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± ve diÄŸer ayrÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin farklÄ± bilgiler veriliyor.
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi
Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Trump, Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±na karÅŸÄ±, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli iÃ§in fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedi
Halep kent merkezinin doÄŸusunda, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±