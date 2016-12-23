12:45, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Halfeti Belediyesine yeni gÃ¶revlendirme





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Halfeti Belediyesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Kaymakam Åžeref Albayrak'Ä±n vekaleten gÃ¶revlendirildiÄŸi bildirildi. Vali GÃ¼ngÃ¶r Azim Tuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Tuna, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine Kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirilmiÅŸtir." dedi. ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Bayram tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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