12:57, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

FETÃ– iÃ§in yeni iddianame





BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'yeÂ mensup olduklarÄ± iddiasÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Birimi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, aralarÄ±nda kapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesinin RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n oÄŸlunun da bulunduÄŸu 12'si tutuklu 13 ÅŸÃ¼phelinin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

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