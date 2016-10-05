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FETÃ– iÃ§in yeni iddianame
FETÃ– iÃ§in yeni iddianame

BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'yeÂ mensup olduklarÄ± iddiasÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Birimi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, aralarÄ±nda kapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesinin RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n oÄŸlunun da bulunduÄŸu 12'si tutuklu 13 ÅŸÃ¼phelinin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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