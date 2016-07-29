Ãœlker: Pladis, YÄ±ldÄ±z Holding'in, o da T.C ÅŸirketi ve ailemizin

Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.
Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflayarak saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 ÅŸÃ¼pheli, 4 ayrÄ± ilde yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.
20 yÄ±l sonra ilk kez kar yaÄŸan Mersin'in Mut ilÃ§esinde 2 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 60 santimetreyi aÅŸtÄ±.
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 25,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi