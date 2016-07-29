12:56, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Ãœlker: Pladis, YÄ±ldÄ±z Holding'in, o da T.C ÅŸirketi ve ailemizin





YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker'den,Â son zamanlarda kamuoyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±Â yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama... Â Murat Ãœlker bugÃ¼n attÄ±ÄŸÄ± iki tweet ile YÄ±ldÄ±z Holding'in ÅŸu an Ä°ngiltere'de faaliyet gÃ¶stere Pladis adlÄ± ÅŸirketin tamamen sahibi olduÄŸunu duyurdu. Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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