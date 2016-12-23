13:03, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ä°stanbul'a veda etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HaliÃ§â€™teki su sirkÃ¼lasyonunu engellediÄŸi iÃ§in ortada bulunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir vaziyette yÄ±llardÄ±r bekleyen eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zer dubalarÄ± rÃ¶morkÃ¶rlerle Ã§ekilerek HaliÃ§â€™ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÃ¶prÃ¼nÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla Ä°stanbullunun anÄ±larÄ±nda yer alan tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ä°stanbulâ€™a da veda etmiÅŸ oldu. Tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n tamir iÃ§in tersaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Tamirattan sonra kÃ¶prÃ¼nÃ¼n nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸi ise henÃ¼z belli deÄŸil.

16 MayÄ±s 1992'de Ã§Ä±kan bir yangÄ±nla aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, yapÄ±lan onarÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Ayvansaray-HaskÃ¶y arasÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti. E-5 karayolunun geÃ§tiÄŸi HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m olmasÄ± iÃ§in 2002 yÄ±lÄ±nda tekrar hizmete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve faydalÄ± olmuÅŸtu. Ancak Eski Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yolcu vapurlarÄ±nÄ±n EyÃ¼pâ€™e geÃ§iÅŸine engel olduÄŸu ve su sirkÃ¼lasyonunu Ã¶nleyerek HaliÃ§â€™in temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aksattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 7 Ekim 2012â€™de tekrar yaya ve araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, sÃ¶kÃ¼lerek yerinden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

VEDA ETTÄ°

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerinden 4 yÄ±l geÃ§mesinin ardÄ±ndan o tarihten bu yana orta bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan Ã¼Ã§ duba sÃ¶kÃ¼lÃ¼p gerideki dubalara baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde bekleyen Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, HaliÃ§â€™e veda etti. Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼zer dubalarÄ± rÃ¶morkÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± haliÃ§ten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece tarihi kÃ¶prÃ¼ HaliÃ§â€™ten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼nden geriye Ayvansaray kÄ±yÄ±sÄ±nda kara Ã¼zerine inÅŸa edilen 50 metrelik giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kaldÄ±. Bu yapÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yerinden sÃ¶kÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ise tamir iÃ§in romÃ¶rkÃ¶rlerle tersaneye Ã§ekildiÄŸi, tamiratÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan ne ÅŸekilde deÄŸerlendirileceÄŸine karar verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

GALATA KÃ–PRÃœSÃœNÃœN TARÄ°HÄ°

Eski adÄ±yla Cisr-i Cedit (Yeni KÃ¶prÃ¼) KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 1845 yÄ±lÄ±nda ilk Ã¶nce ahÅŸap olarak inÅŸa edildi. Ancak kÄ±sa sÃ¼rede eskiyen kÃ¶prÃ¼, 1863 yÄ±lÄ±nda yenilendi. 37 yÄ±l bu ÅŸekilde hizmet veren kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yerine deniz Ã¼zerinde yÃ¼zen dubalar Ã¼zerine inÅŸa edilen yeni bir kÃ¶prÃ¼ daha yapÄ±ldÄ±. Bu kÃ¶prÃ¼ 1912 yÄ±lÄ±nda halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±.

1914 yÄ±lÄ±nda bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden, elektrikli EminÃ¶nÃ¼-KarakÃ¶y baÄŸlantÄ±sÄ± saÄŸlandÄ±. 1987 senesinde KÃ¶prÃ¼â€™nÃ¼n HaliÃ§â€™e bakan tarafÄ±nda yeni bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Ve bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± tamamlanmadan Ã¶nce, 1992 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kan bir yangÄ±n sonucu bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶ndÃ¼ ve ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.

Bunun Ã¼zerine inÅŸasÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±lan kazÄ±klar Ã¼zerine yapÄ±lan yeni kÃ¶prÃ¼ yangÄ±ndan bir ay sonra hizmete alÄ±ndÄ±. Eski galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ise yerinden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p tamir gÃ¶rdÃ¼kten sonra HaskÃ¶y, ArnavutkÃ¶y sahiline yerleÅŸtirilmiÅŸti.