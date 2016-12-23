Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ä°stanbul'a veda etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HaliÃ§â€™teki su sirkÃ¼lasyonunu engellediÄŸi iÃ§in ortada bulunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir vaziyette yÄ±llardÄ±r bekleyen eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zer dubalarÄ± rÃ¶morkÃ¶rlerle Ã§ekilerek HaliÃ§â€™ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶prÃ¼nÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla Ä°stanbullunun anÄ±larÄ±nda yer alan tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ä°stanbulâ€™a da veda etmiÅŸ oldu. Tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n tamir iÃ§in tersaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Tamirattan sonra kÃ¶prÃ¼nÃ¼n nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸi ise henÃ¼z belli deÄŸil.
16 MayÄ±s 1992'de Ã§Ä±kan bir yangÄ±nla aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, yapÄ±lan onarÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Ayvansaray-HaskÃ¶y arasÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti. E-5 karayolunun geÃ§tiÄŸi HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m olmasÄ± iÃ§in 2002 yÄ±lÄ±nda tekrar hizmete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve faydalÄ± olmuÅŸtu. Ancak Eski Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yolcu vapurlarÄ±nÄ±n EyÃ¼pâ€™e geÃ§iÅŸine engel olduÄŸu ve su sirkÃ¼lasyonunu Ã¶nleyerek HaliÃ§â€™in temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aksattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 7 Ekim 2012â€™de tekrar yaya ve araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, sÃ¶kÃ¼lerek yerinden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerinden 4 yÄ±l geÃ§mesinin ardÄ±ndan o tarihten bu yana orta bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan Ã¼Ã§ duba sÃ¶kÃ¼lÃ¼p gerideki dubalara baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde bekleyen Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, HaliÃ§â€™e veda etti. Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼zer dubalarÄ± rÃ¶morkÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± haliÃ§ten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece tarihi kÃ¶prÃ¼ HaliÃ§â€™ten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼nden geriye Ayvansaray kÄ±yÄ±sÄ±nda kara Ã¼zerine inÅŸa edilen 50 metrelik giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kaldÄ±. Bu yapÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yerinden sÃ¶kÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ise tamir iÃ§in romÃ¶rkÃ¶rlerle tersaneye Ã§ekildiÄŸi, tamiratÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan ne ÅŸekilde deÄŸerlendirileceÄŸine karar verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Eski adÄ±yla Cisr-i Cedit (Yeni KÃ¶prÃ¼) KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 1845 yÄ±lÄ±nda ilk Ã¶nce ahÅŸap olarak inÅŸa edildi. Ancak kÄ±sa sÃ¼rede eskiyen kÃ¶prÃ¼, 1863 yÄ±lÄ±nda yenilendi. 37 yÄ±l bu ÅŸekilde hizmet veren kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yerine deniz Ã¼zerinde yÃ¼zen dubalar Ã¼zerine inÅŸa edilen yeni bir kÃ¶prÃ¼ daha yapÄ±ldÄ±. Bu kÃ¶prÃ¼ 1912 yÄ±lÄ±nda halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±.
1914 yÄ±lÄ±nda bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden, elektrikli EminÃ¶nÃ¼-KarakÃ¶y baÄŸlantÄ±sÄ± saÄŸlandÄ±. 1987 senesinde KÃ¶prÃ¼â€™nÃ¼n HaliÃ§â€™e bakan tarafÄ±nda yeni bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Ve bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± tamamlanmadan Ã¶nce, 1992 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kan bir yangÄ±n sonucu bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶ndÃ¼ ve ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.
Bunun Ã¼zerine inÅŸasÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±lan kazÄ±klar Ã¼zerine yapÄ±lan yeni kÃ¶prÃ¼ yangÄ±ndan bir ay sonra hizmete alÄ±ndÄ±. Eski galata kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ise yerinden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p tamir gÃ¶rdÃ¼kten sonra HaskÃ¶y, ArnavutkÃ¶y sahiline yerleÅŸtirilmiÅŸti.
Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.
Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflayarak saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 ÅŸÃ¼pheli, 4 ayrÄ± ilde yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.
20 yÄ±l sonra ilk kez kar yaÄŸan Mersin'in Mut ilÃ§esinde 2 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 60 santimetreyi aÅŸtÄ±.
Konut satÄ±ÅŸlarÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 25,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Nusaybin'de bir mahallede bu sabah PKK'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi