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14:30, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
Filistin
13:50, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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Ä°srail'de Arap milletvekilinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 4 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±
Ä°srail'de Arap milletvekilinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 4 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±

Ä°srail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine, Gattas'Ä±n dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vekilin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'de, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin etmek" ile suÃ§lanan Arap milletvekili Basil Gattas'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n polis sorgusuna baÅŸlanan Gattas'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi mahkeme kararÄ±yla dÃ¶rt gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±.

Ä°srail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine, Gattas'Ä±n dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Resmi gÃ¶zaltÄ± gerekÃ§esi "hilecilik yapmak ve asayiÅŸi bozmak" olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Arap milletvekilinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼n Ä°srail parlamentosu Knesset'te oy birliÄŸiyle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Gattas, "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" yÃ¶nÃ¼nde talepte bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisine isnat edilen suÃ§lamalarla yÃ¼zleÅŸebileceÄŸi iÃ§in bunu kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, parlamentoda "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve faydasÄ±z" bir oturum daha yapÄ±lmasÄ±na fÄ±rsat vermek istemediÄŸini ifade etmiÅŸti.

Ä°srail polisi daha Ã¶nce de Gattas hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koymuÅŸtu.



Ä°lgili Konular israil filistin
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