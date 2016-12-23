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Libya uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Libya uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

118 yolculu Libya iÃ§ hat seferli uÃ§ak Malta'ya indirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libyaâ€™da iÃ§ hat seferini gerÃ§ekleÅŸtiren ve 118 kiÅŸi taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. KaÃ§Ä±rÄ±lan uÃ§ak Malta Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±.

Sebha'dan Trablus'agidenuÃ§akta bulunan 2 saldÄ±rganÄ±n uÃ§aÄŸÄ± patlatmakla tehdit ettiÄŸi bildirildi.

Malta basÄ±nÄ±, korsanlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, Libyaâ€™nÄ±n Afriqiyah HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Maltaâ€™ya iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼venlik ekiplerinin teyakkuzda olduÄŸunu bildirdi.

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libyaâ€™da iÃ§ hat seferini gerÃ§ekleÅŸtirirken iÃ§indeki 118 yolcuyla Maltaâ€™ya kaÃ§Ä±rÄ±lan uÃ§aÄŸÄ±na iliÅŸkin Malta BaÅŸbakanÄ± Muscat bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi twitterâ€™dan konuyla ilgili bir mesaj paylaÅŸan Muscat, "KaÃ§Ä±rÄ±lma ihtimaliyle Maltaâ€™ya yÃ¶nlendirilen Libya iÃ§ hat uÃ§uÅŸu hakkÄ±nda bilgilendirildim. GÃ¼venlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" diye yazdÄ±.

HavacÄ±lÄ±k sitelerinden Flightradar24â€™te yer alan bilgiye gÃ¶re; Afriqiyah HavayollarÄ±â€™na ait Airbus 320 tipi uÃ§ak, yolcu ve mÃ¼rettebatÄ±yla birlikte iÃ§indeki 118 kiÅŸiyle Sebha kentinden Trablusâ€™a gitmek Ã¼zereyken, Maltaâ€™ya doÄŸru yÃ¶neldi.

Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanÄ±nda bekleyen uÃ§aÄŸÄ±n etrafÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemleri almÄ±ÅŸ durumda. Åžu ana kadar uÃ§aÄŸa yÃ¶nelik herhangi bir operasyon dÃ¼zenlenmedi.



Ä°lgili Konular Libya
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