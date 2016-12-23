13:59, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

AÄŸrÄ±'da "TerÃ¶re Lanet KardeÅŸliÄŸe Davet" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'da bir araya gelen ve AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±.

Ãœlkede son dÃ¶nemde yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na tepki gÃ¶stermek, birlik ve beraberliÄŸe dikkati Ã§ekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakÄ±f, oda ve sendikanÄ±n temsilcileri ile vatandaÅŸlar, cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Merkez Camisi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

Dev bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan gruptakiler daha sonra "TerÃ¶re Lanet KardeÅŸliÄŸe Davet" yazÄ±lÄ± bir pankart ile Ã§eÅŸitli dÃ¶vizler aÃ§tÄ±.

Gruptakiler, ardÄ±ndan "AÄŸrÄ± terÃ¶re mezar olacak", "Åžehitler Ã¶lmez vatan bÃ¶lÃ¼nmez", "Vatan Sana CanÄ±m Feda" ve "Kahrolsun PKK" ÅŸeklinde slogan atarak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±.

Abide MeydanÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼yecek gruba, Vali Musa IÅŸÄ±n, AK Parti AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Kemal Atmaca da destek veriyor.

Ã‡ok sayÄ±da STK mensubu ile vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ devam ediyor.