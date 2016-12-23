DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'da bir araya gelen ve AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±.
Ãœlkede son dÃ¶nemde yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na tepki gÃ¶stermek, birlik ve beraberliÄŸe dikkati Ã§ekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakÄ±f, oda ve sendikanÄ±n temsilcileri ile vatandaÅŸlar, cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Merkez Camisi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
Dev bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan gruptakiler daha sonra "TerÃ¶re Lanet KardeÅŸliÄŸe Davet" yazÄ±lÄ± bir pankart ile Ã§eÅŸitli dÃ¶vizler aÃ§tÄ±.
Gruptakiler, ardÄ±ndan "AÄŸrÄ± terÃ¶re mezar olacak", "Åžehitler Ã¶lmez vatan bÃ¶lÃ¼nmez", "Vatan Sana CanÄ±m Feda" ve "Kahrolsun PKK" ÅŸeklinde slogan atarak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸladÄ±.
Abide MeydanÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼yecek gruba, Vali Musa IÅŸÄ±n, AK Parti AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Kemal Atmaca da destek veriyor.
Ã‡ok sayÄ±da STK mensubu ile vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ devam ediyor.
Antalya'da PKK/KCK operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 zanlÄ±dan 6'sÄ± tutuklandÄ±
ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, yeni aÃ§Ä±lacak Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±na Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BozdaÄŸ, "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler" ifadelerini kullandÄ±.
AÄŸrÄ±'da cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir araya gelen ve Vali IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±
Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.