Putin: Birileri Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini bozmak istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geleneksel yÄ±lsonu toplantÄ±sÄ±nda, Ã§arpÄ±cÄ± mesajlar verdi. Putin, "Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini bozmaya yÃ¶nelik bir eylemdi. Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden sonra bu emri verenlerin amacÄ±nÄ±n Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin bozmak olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalara ÅŸÃ¼pheyle bakÄ±yordum. Fakat artÄ±k buna ikna olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.
PUTÄ°N: UÃ‡AK DÃœÅžÃœRME HADÄ°SESÄ° HAKKINDA FÄ°KRÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°
Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda derin bir krize sebep olan olayla ilgili "Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rme emrinin arkasÄ±nda TÃ¼rk liderliÄŸinin olduÄŸu konusunda fikrimi deÄŸiÅŸtiriyorum." ifadesini kullandÄ±.
Ä°RAN, TÃœRKÄ°YE VE RUSYA HALEP'TEKÄ° KRÄ°ZÄ° SONLANDIRDI
TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve (Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar) Esad'Ä±n iyi niyeti olmasaydÄ± Halep'in tahliyesi mÃ¼mkÃ¼n olmazdÄ±. Bundan sonraki adÄ±m Suriye'nin tamamÄ±nda ateÅŸkesi tam anlamÄ±yla saÄŸlayacak bir anlaÅŸmaya varmak. Ä°ran, Esad ve TÃ¼rkiye Suriyeli taraflarÄ±n Astana'da barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmasÄ± konusunda mutabÄ±k."
Rusya, saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 26 ton mandalinanÄ±n giriÅŸine izin vermedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geleneksel yÄ±lsonu toplantÄ±sÄ±nda, birilerinin TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerini bozmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine, Gattas'Ä±n dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vekilin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n uzattÄ±
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±
Kazakistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ± kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, terÃ¶rizm ve radikalizme karÅŸÄ± tedbirlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeleri onayladÄ±.
BelÃ§ika'da NATO denetÃ§isi general Yves Chandelon baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼,
Rusya lideri Putin ile ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump, aynÄ± gÃ¼n Ã¼lkelerinin nÃ¼kleer kapasitelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±