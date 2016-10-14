14:01, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Putin: Birileri Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini bozmak istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geleneksel yÄ±lsonu toplantÄ±sÄ±nda, Ã§arpÄ±cÄ± mesajlar verdi. Putin, "Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini bozmaya yÃ¶nelik bir eylemdi. Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden sonra bu emri verenlerin amacÄ±nÄ±n Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin bozmak olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalara ÅŸÃ¼pheyle bakÄ±yordum. Fakat artÄ±k buna ikna olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.

PUTÄ°N: UÃ‡AK DÃœÅžÃœRME HADÄ°SESÄ° HAKKINDA FÄ°KRÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda derin bir krize sebep olan olayla ilgili "Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rme emrinin arkasÄ±nda TÃ¼rk liderliÄŸinin olduÄŸu konusunda fikrimi deÄŸiÅŸtiriyorum." ifadesini kullandÄ±.

Ä°RAN, TÃœRKÄ°YE VE RUSYA HALEP'TEKÄ° KRÄ°ZÄ° SONLANDIRDI

TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve (Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar) Esad'Ä±n iyi niyeti olmasaydÄ± Halep'in tahliyesi mÃ¼mkÃ¼n olmazdÄ±. Bundan sonraki adÄ±m Suriye'nin tamamÄ±nda ateÅŸkesi tam anlamÄ±yla saÄŸlayacak bir anlaÅŸmaya varmak. Ä°ran, Esad ve TÃ¼rkiye Suriyeli taraflarÄ±n Astana'da barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmasÄ± konusunda mutabÄ±k."