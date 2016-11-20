14:03, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuklar hakkÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, yeni aÃ§Ä±lacak Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±na iliÅŸkin "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler. BÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n birbirlerine ihmal ve istismar davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunma riskleri ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r" dedi.

"PSÄ°KO-SOSYAL YARDIM ALACAKLAR"

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun Ã§ocuk hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklulara iliÅŸkin soru Ã¶nergesini cevapladÄ±. BozdaÄŸ, AÄŸustos 2016 itibariyle cezaevlerinde 1664 tutuklu, 790 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuÄŸun barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, Ã§ocuklarÄ±n genellikle hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§u dolayÄ±sÄ±yla ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti. Bakan BozdaÄŸ, "Psiko-sosyal yardÄ±m servisi uzmanlarÄ±nca Ã§ocuklarÄ±n bireysel Ã¶zellikleri de dikkate alÄ±narak, onlarla bireysel gÃ¶rÃ¼ÅŸme ya da grup Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yoluyla onlara iÃ§inde bulunduklarÄ± koÅŸullara yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rma ve durumlarÄ±na yÃ¶nelik alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirme yÃ¶nÃ¼nde destek verilmektedir. Bu esnada ailesi ya da baÅŸka sosyal destek sistemleri harekete geÃ§irilerek Ã§ocuÄŸa gerekli mÃ¼dahalelerde bulunulmaktadÄ±r. Ceza infaz sistemi iÃ§erisinde bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu Ã§ocuklar eÄŸitim ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in gerekli altyapÄ± ve donanÄ±ma sahip, Ã§ocuklarla ilgili Ã¶zel eÄŸitim almÄ±ÅŸ uzman personel ve infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n istihdam edildiÄŸi eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime dayalÄ± beÅŸ mÃ¼stakil Ã§ocuk ceza infaz kurumu bulunmaktadÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Hatay, Tarsus, DiyarbakÄ±r, Kayseri ve Ã‡orlu'da mÃ¼stakil Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ± hizmete aÃ§Ä±lacaktÄ±r" dedi.

TEK KÄ°ÅžÄ°LÄ°K HÃœCRELER

Yeni geliÅŸtirilen Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumu ve Ã§ocuk eÄŸitim evi projelerinde, kapasitenin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu: "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu odalar ortalama 16 metrekare olup, bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼k Avrupa Ã¼lkelerindeki standardÄ±n Ã¼zerindedir. Yeni aÃ§Ä±lacak kurumlar ile Ã§ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler. BÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n birbirlerine ihmal ve istismar davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunma riskleri ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Kurumlarda eÄŸitim ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼; derslik, grup Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸme odasÄ±, Ã§ok amaÃ§lÄ± salon, spor salonu, atÃ¶lye benzeri alanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ve niteliÄŸi artÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Ã‡ocuk kurumlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ile Ã§ocuklarÄ±n evlerine dolayÄ±sÄ±yla ailelerine daha yakÄ±n bÃ¶lgelerde barÄ±ndÄ±rÄ±lmalarÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r