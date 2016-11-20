HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuklar hakkÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, yeni aÃ§Ä±lacak Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±na iliÅŸkin "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler. BÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n birbirlerine ihmal ve istismar davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunma riskleri ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r" dedi.
"PSÄ°KO-SOSYAL YARDIM ALACAKLAR"
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun Ã§ocuk hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklulara iliÅŸkin soru Ã¶nergesini cevapladÄ±. BozdaÄŸ, AÄŸustos 2016 itibariyle cezaevlerinde 1664 tutuklu, 790 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuÄŸun barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, Ã§ocuklarÄ±n genellikle hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§u dolayÄ±sÄ±yla ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti. Bakan BozdaÄŸ, "Psiko-sosyal yardÄ±m servisi uzmanlarÄ±nca Ã§ocuklarÄ±n bireysel Ã¶zellikleri de dikkate alÄ±narak, onlarla bireysel gÃ¶rÃ¼ÅŸme ya da grup Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yoluyla onlara iÃ§inde bulunduklarÄ± koÅŸullara yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rma ve durumlarÄ±na yÃ¶nelik alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirme yÃ¶nÃ¼nde destek verilmektedir. Bu esnada ailesi ya da baÅŸka sosyal destek sistemleri harekete geÃ§irilerek Ã§ocuÄŸa gerekli mÃ¼dahalelerde bulunulmaktadÄ±r. Ceza infaz sistemi iÃ§erisinde bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu Ã§ocuklar eÄŸitim ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in gerekli altyapÄ± ve donanÄ±ma sahip, Ã§ocuklarla ilgili Ã¶zel eÄŸitim almÄ±ÅŸ uzman personel ve infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n istihdam edildiÄŸi eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime dayalÄ± beÅŸ mÃ¼stakil Ã§ocuk ceza infaz kurumu bulunmaktadÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Hatay, Tarsus, DiyarbakÄ±r, Kayseri ve Ã‡orlu'da mÃ¼stakil Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ± hizmete aÃ§Ä±lacaktÄ±r" dedi.
TEK KÄ°ÅžÄ°LÄ°K HÃœCRELER
Yeni geliÅŸtirilen Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumu ve Ã§ocuk eÄŸitim evi projelerinde, kapasitenin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu: "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu odalar ortalama 16 metrekare olup, bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼k Avrupa Ã¼lkelerindeki standardÄ±n Ã¼zerindedir. Yeni aÃ§Ä±lacak kurumlar ile Ã§ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler. BÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n birbirlerine ihmal ve istismar davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunma riskleri ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Kurumlarda eÄŸitim ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼; derslik, grup Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸme odasÄ±, Ã§ok amaÃ§lÄ± salon, spor salonu, atÃ¶lye benzeri alanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ve niteliÄŸi artÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Ã‡ocuk kurumlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ile Ã§ocuklarÄ±n evlerine dolayÄ±sÄ±yla ailelerine daha yakÄ±n bÃ¶lgelerde barÄ±ndÄ±rÄ±lmalarÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r
Antalya'da PKK/KCK operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 zanlÄ±dan 6'sÄ± tutuklandÄ±
ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, yeni aÃ§Ä±lacak Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±na Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BozdaÄŸ, "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler" ifadelerini kullandÄ±.
AÄŸrÄ±'da cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir araya gelen ve Vali IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±
Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.