14:03, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Rusya 26 ton TÃ¼rk mandalinasÄ±nÄ± Ã¼lkeye almadÄ±





Rusya, saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 26 ton mandalinanÄ±n giriÅŸine izin vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Denetim AjansÄ± Rosselhoznadzor, gerekli saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkiyeâ€™den getirilen 26 ton mandalinanÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi. Rus basÄ±nÄ±nÄ±n Rosselhoznadzorâ€™u kaynak gÃ¶sterdiÄŸi haberinde TÃ¼rkiyeâ€™den getirilen 26 ton mandalinanÄ±n zararlÄ± meyve sineÄŸi taÅŸÄ±masÄ± nedeniyle Ã¼lkeye sokulmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haberde, sÃ¶z konusu durumun Krasnodar BÃ¶lgelerarasÄ± Veterinerlik LaboratuvarÄ±â€™nca doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. TÃ¼rkiyeâ€™den Rusyaâ€™ya narenciye sevkiyatÄ± ekim ayÄ± sonunda yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya hÃ¼kÃ¼meti, sevkiyata yÃ¶nelik yasaÄŸÄ± 9 Ekimâ€™de kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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