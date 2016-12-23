14:12, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metreyi aÅŸtÄ±





KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerindenÂ UludaÄŸ'daÂ kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±Â 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±. BursaÂ Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, "oteller bÃ¶lgesi"nde son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metre 17 santimetreyi buldu. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼n aralÄ±klarla devam edecek. Hafta sonu yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmeyen UludaÄŸ'da, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yeniden baÅŸlayacak.

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