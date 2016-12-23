UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metreyi aÅŸtÄ±

KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerindenÂ UludaÄŸ'daÂ kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±Â 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±.
BursaÂ Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, "oteller bÃ¶lgesi"nde son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1 metre 17 santimetreyi buldu.
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸ'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼n aralÄ±klarla devam edecek.
Hafta sonu yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmeyen UludaÄŸ'da, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yeniden baÅŸlayacak.
Antalya'da PKK/KCK operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 zanlÄ±dan 6'sÄ± tutuklandÄ±
ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, yeni aÃ§Ä±lacak Ã§ocuk kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±na Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BozdaÄŸ, "Her Ã§ocuÄŸa geceleri iÃ§eriden kapÄ±sÄ±nÄ± kilitleyeceÄŸi ÅŸekilde tek kiÅŸilik oda dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklar, tek baÅŸÄ±na uyuyabilecekleri, Ã¶z bakÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri odalarda kalabilecekler" ifadelerini kullandÄ±.
AÄŸrÄ±'da cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir araya gelen ve Vali IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±
Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.
Suriye'de, BeÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan aÄŸÄ±r yaralÄ± 199 sivil Hatay'a getirildi
Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Kasap, "Bundan sonraki resmi tÃ¶renlerimizin Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk heykeli, ekiplerimiz tarafÄ±ndan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yeni tÃ¶ren alanÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
RTÃœK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler" ve "Ä°Ã§erde" dizilerine para cezasÄ± verdi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ politikasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "DÄ±ÅŸ politikada bir dÃ¼zelme var, Ã¶zellikle Suriye konusunda. GeÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir dÃ¼zelme var" dedi.