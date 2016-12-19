GÃ¼ncelleme: 14:14, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

ÅžanlÄ±urfa'da FETÃ– operasyonu, 14 gÃ¶zaltÄ±





ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa merkezli 3 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, doktorlarÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ekipleri, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan bazÄ± kiÅŸilerin ÅžanlÄ±urfa, Ä°stanbul ve BalÄ±kesir'deki adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. AralarÄ±nda doktor ve iÅŸadamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžanlÄ±urfa'da yakalanan 12 kiÅŸininÂ emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼,Â Ä°stanbul ve BalÄ±kesir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±nÄ±n iseÂ soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ÅžanlÄ±urfa'ya gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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