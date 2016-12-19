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14:30, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
TÃ¼rkiye
GÃ¼ncelleme: 14:14, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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ÅžanlÄ±urfa'da FETÃ– operasyonu, 14 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da FETÃ– operasyonu, 14 gÃ¶zaltÄ±

ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžanlÄ±urfa merkezli 3 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, doktorlarÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ekipleri, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan bazÄ± kiÅŸilerin ÅžanlÄ±urfa, Ä°stanbul ve BalÄ±kesir'deki adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

AralarÄ±nda doktor ve iÅŸadamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'da yakalanan 12 kiÅŸininÂ emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼,Â Ä°stanbul ve BalÄ±kesir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±nÄ±n iseÂ soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ÅžanlÄ±urfa'ya gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



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FETÃ–'den bir bÃ¼rokrata daha tutuklama
FETÃ–'den bir bÃ¼rokrata daha tutuklama

IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda
IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu

Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±
Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±

Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±
JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±

Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

FETÃ– mensubu Ã¼niversite personeline tutuklama
FETÃ– mensubu Ã¼niversite personeline tutuklama

Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma
Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma

'JeansBiri' yakalandÄ±
JeansBiri' yakalandÄ±

UlusalcÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ FETÃ–'cÃ¼ iÃ§in yakalama kararÄ±
UlusalcÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ FETÃ–'cÃ¼ iÃ§in yakalama kararÄ±

DÃ¶rt emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±
DÃ¶rt emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¶nmeyen FETÃ– mensuplarÄ± vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak
DÃ¶nmeyen FETÃ– mensuplarÄ± vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak

Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±
Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±

ÃœÃ§ askeri ataÅŸe FETÃ–'den tutuklandÄ±
ÃœÃ§ askeri ataÅŸe FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ä°hraÃ§ edilenler iÃ§in yargÄ± yolu
Ä°hraÃ§ edilenler iÃ§in yargÄ± yolu

Gaziantep'te FETÃ– iddianamesi kabul edildi
Gaziantep'te FETÃ– iddianamesi kabul edildi

Eski Giresun Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± tutuklandÄ±
Eski Giresun Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± tutuklandÄ±

Osman Ã–zsoy Kanada'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Osman Ã–zsoy Kanada'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Erzincan'da eski Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–/PDYâ€™den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Erzincan'da eski Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ– PDY den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÃœÃ§ FETÃ– zanlÄ±sÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±
ÃœÃ§ FETÃ– zanlÄ±sÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±
Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±

MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi
MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi

Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti FETÃ– okullarÄ±na el koydu
Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti FETÃ– okullarÄ±na el koydu

Eski TÄ°B Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hesabÄ±ndan 1 milyon dolar Ã§Ä±ktÄ±
Eski TÄ°B Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hesabÄ±ndan 1 milyon dolar Ã§Ä±ktÄ±

Pensilvanya'ya altÄ±n sevkiyatÄ± iddianamesi kabul edildi
Pensilvanya'ya altÄ±n sevkiyatÄ± iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'da yakalanan kaÃ§ak iki TÃ¼rk tutuklandÄ±
Yunanistan'da yakalanan kaÃ§ak iki TÃ¼rk tutuklandÄ±

2 bin 635 MEB personeli tutuklandÄ±
2 bin 635 MEB personeli tutuklandÄ±

Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar
Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar

NATO'da gÃ¶revli subaylara tutuklama
NATO'da gÃ¶revli subaylara tutuklama

Batman'da 192 kamu personeli tutuklandÄ±
Batman'da 192 kamu personeli tutuklandÄ±

YargÄ±da Bylock operasyonu; 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
YargÄ±da Bylock operasyonu 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Darbe soruÅŸturmasÄ±nda dÃ¶rt rÃ¼tbeli subaya tahliye
Darbe soruÅŸturmasÄ±nda dÃ¶rt rÃ¼tbeli subaya tahliye

KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nden FETÃ– kararÄ±
KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nden FETÃ– kararÄ±

UÅŸak'ta altÄ± akademisyene gÃ¶zaltÄ±
UÅŸak'ta altÄ± akademisyene gÃ¶zaltÄ±

Aranan avukatlar KuÅŸadasÄ±'nda yakalandÄ±
Aranan avukatlar KuÅŸadasÄ±'nda yakalandÄ±

1. SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
1 SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Askeri YargÄ±tay'Ä±n yedi Ã¼yesine ihraÃ§
Askeri YargÄ±tay'Ä±n yedi Ã¼yesine ihraÃ§

FETÃ–â€™den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 55 memur gÃ¶revine iade edildi
FETÃ– den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 55 memur gÃ¶revine iade edildi

Gizli tanÄ±ktan ErdoÄŸan'Ä±n ameliyatÄ±na iliÅŸkin FETÃ– iddiasÄ±
Gizli tanÄ±ktan ErdoÄŸan'Ä±n ameliyatÄ±na iliÅŸkin FETÃ– iddiasÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama

Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu
Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu

Rize'de 16 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Rize'de 16 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Kayyum atanan Alfemo Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na "15 Temmuz" mesajÄ±
Kayyum atanan Alfemo Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na quot 15 Temmuz quot mesajÄ±

Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 21 tutuklama
Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 21 tutuklama

Ahmet Altan'a dÃ¶rt yÄ±l hapis talebi
Ahmet Altan'a dÃ¶rt yÄ±l hapis talebi

Nijerya'nÄ±n FETÃ– okullarÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi gÃ¶zardÄ± edin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Nijerya'nÄ±n FETÃ– okullarÄ±ndan quot BÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi gÃ¶zardÄ± edin quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Eski rektÃ¶r Mutlu, havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski rektÃ¶r Mutlu havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BingÃ¶l Ãœniversitesi'nde 5 ihraÃ§
BingÃ¶l Ãœniversitesi'nde 5 ihraÃ§

Denizli'de FETÃ–/PDY iddianamesi hazÄ±rlandÄ±
Denizli'de FETÃ– PDY iddianamesi hazÄ±rlandÄ±

Diyanet'ten 'FETÃ– raporu'
Diyanet'ten 'FETÃ– raporu'

AK Partili vekilin kardeÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
AK Partili vekilin kardeÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

BeÅŸ askeri ataÅŸe tutuklandÄ±
BeÅŸ askeri ataÅŸe tutuklandÄ±

Ä°hraÃ§ edilen doktorlar kaÃ§arken yakalandÄ±
Ä°hraÃ§ edilen doktorlar kaÃ§arken yakalandÄ±

Emre Uslu hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
Emre Uslu hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 252 ÅŸirket TMSF'de
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 252 ÅŸirket TMSF'de

FETÃ– iÃ§in Emniyet'te 'Ä°' Åžubesi kuruldu
FETÃ– iÃ§in Emniyet'te 'Ä°' Åžubesi kuruldu

Konya 3. Ana Jet Ã¼ssÃ¼nde 21 gÃ¶zaltÄ±
Konya 3 Ana Jet Ã¼ssÃ¼nde 21 gÃ¶zaltÄ±

KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±
KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– temiziÄŸi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– temiziÄŸi

GÃ¼len'in aranan kardeÅŸi yakalandÄ±
GÃ¼len'in aranan kardeÅŸi yakalandÄ±

Alfemo'ya kayyum atandÄ±
Alfemo'ya kayyum atandÄ±

Ä°zmir'de 15 akademisyen gÃ¶zaltÄ±nda
Ä°zmir'de 15 akademisyen gÃ¶zaltÄ±nda

AK Partili vekilin kardeÅŸine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
AK Partili vekilin kardeÅŸine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Cezaevlerine operasyon: 75 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Cezaevlerine operasyon 75 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

ByLock'u geliÅŸtiren gÃ¶zaltÄ±nda
ByLock'u geliÅŸtiren gÃ¶zaltÄ±nda

Aktif EÄŸitim-Sen yÃ¶neticisi 21 kiÅŸi tutuklandÄ±
Aktif EÄŸitim-Sen yÃ¶neticisi 21 kiÅŸi tutuklandÄ±

Komando tugayÄ±nda operasyon: 35 gÃ¶zaltÄ±
Komando tugayÄ±nda operasyon 35 gÃ¶zaltÄ±

Vekillerin bilgisayarlarÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±
Vekillerin bilgisayarlarÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±

Kimse Yok Mu DerneÄŸi'nden 41 kiÅŸi yakalandÄ±
Kimse Yok Mu DerneÄŸi'nden 41 kiÅŸi yakalandÄ±

Kimse Yok Mu DerneÄŸi'ne FETÃ– baskÄ±nÄ±
Kimse Yok Mu DerneÄŸi'ne FETÃ– baskÄ±nÄ±

Gaziantep'te FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Gaziantep'te FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

DiyarbakÄ±r'da 14 adliye gÃ¶revlisine gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da 14 adliye gÃ¶revlisine gÃ¶zaltÄ±

OMÃœ'de 17 personele darbe incelemesi
OMÃœ'de 17 personele darbe incelemesi

AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nda FETÃ– operasyonu
AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nda FETÃ– operasyonu

Samsun'da 5 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Samsun'da 5 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Bank Asya YÃ¶netim Kurulu eski BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
Bank Asya YÃ¶netim Kurulu eski BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

Denizli'de iki ÅŸirket TMSF'ye devredildi
Denizli'de iki ÅŸirket TMSF'ye devredildi

AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezinde1 kiÅŸi tutuklandÄ±
AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezinde1 kiÅŸi tutuklandÄ±

"Ã–ldÃ¼rÃ¼len EÄŸitim" FETÃ– belgeseli California'da gÃ¶sterimde
quot Ã–ldÃ¼rÃ¼len EÄŸitim quot FETÃ– belgeseli California'da gÃ¶sterimde

Dumankaya ÅŸirketlerine kayyum atandÄ±
Dumankaya ÅŸirketlerine kayyum atandÄ±

Ahmet Altan tutuklandÄ±
Ahmet Altan tutuklandÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu: 8 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 8 gÃ¶zaltÄ±

Siirt Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Siirt Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ahmet Altan savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim oldu
Ahmet Altan savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim oldu

Ahmet Altan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
Ahmet Altan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda bilgim var ama sÃ¶yleyemem
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda bilgim var ama sÃ¶yleyemem

Altan kardeÅŸlerden biri serbest biri tutuklandÄ±
Altan kardeÅŸlerden biri serbest biri tutuklandÄ±

Erzincan Ãœniversitesi'nde 7 akademisyen FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erzincan Ãœniversitesi'nde 7 akademisyen FETÃ–'den tutuklandÄ±

Tokat'ta FETÃ–'ye 27 gÃ¶zaltÄ±
Tokat'ta FETÃ–'ye 27 gÃ¶zaltÄ±

Batman'da 40 gÃ¶zaltÄ±
Batman'da 40 gÃ¶zaltÄ±

Trabzon Baro BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trabzon Baro BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

"GÃ¼len ikinci darbeye hazÄ±rlanÄ±yor"
quot GÃ¼len ikinci darbeye hazÄ±rlanÄ±yor quot

15 ilde FETÃ– operasyonu
15 ilde FETÃ– operasyonu

ÃœnlÃ¼ baklavacÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
ÃœnlÃ¼ baklavacÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n KÄ±rgÄ±zistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n KÄ±rgÄ±zistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandÄ±

AkÅŸener'den ErdoÄŸan'a 'FETÃ–' faxÄ±
AkÅŸener'den ErdoÄŸan'a 'FETÃ–' faxÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda onlarca firari var
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda onlarca firari var

Ã–ksÃ¼zâ€™Ã¼n baldÄ±zlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ã–ksÃ¼z Ã¼n baldÄ±zlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FETÃ–/PDY'nin "darbeye teÅŸebbÃ¼s" davasÄ± ertelendi
FETÃ– PDY'nin quot darbeye teÅŸebbÃ¼s quot davasÄ± ertelendi

Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– 'himmet' davasÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– 'himmet' davasÄ± baÅŸladÄ±

Nazilli'de FETÃ– operasyonu: 15 tutuklama
Nazilli'de FETÃ– operasyonu 15 tutuklama

TÃ¼rk Telekom'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 37 tutuklama
TÃ¼rk Telekom'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 37 tutuklama

17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi FETÃ– toplantÄ±sÄ±
17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi FETÃ– toplantÄ±sÄ±

Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ tutuklandÄ±
Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ tutuklandÄ±

Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Ã‡orum'da FETÃ–'den 30 gÃ¶zaltÄ±
Ã‡orum'da FETÃ–'den 30 gÃ¶zaltÄ±

GS'li UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker'e gÃ¶zaltÄ±
GS'li UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker'e gÃ¶zaltÄ±

Almanya'dan 'geÃ§ kalan piÅŸmanlÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan 'geÃ§ kalan piÅŸmanlÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±

KapatÄ±lan okuldan parasÄ±nÄ± geri almak isteyenlere yol aÃ§Ä±ldÄ±
KapatÄ±lan okuldan parasÄ±nÄ± geri almak isteyenlere yol aÃ§Ä±ldÄ±

AK Partili BaÅŸkan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
AK Partili BaÅŸkan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Batman'da 5 FETÃ– Ã¼yesi yakalandÄ±
Batman'da 5 FETÃ– Ã¼yesi yakalandÄ±

Kayseri'de 36 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±
Kayseri'de 36 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±

Bolu'da 13 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Bolu'da 13 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Pakistan'da FETÃ– okullarÄ±nÄ±n yÃ¶netimine el konuldu
Pakistan'da FETÃ– okullarÄ±nÄ±n yÃ¶netimine el konuldu

Ä°zmir eski Valisine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ä°zmir eski Valisine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Romanya'da FETÃ–'ye ait yurt kapatÄ±ldÄ±
Romanya'da FETÃ–'ye ait yurt kapatÄ±ldÄ±

Petkim'de FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 24 kiÅŸi firarda
Petkim'de FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 24 kiÅŸi firarda

Erciyes Ãœniversitesiâ€™nin 7 personeli FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erciyes Ãœniversitesi nin 7 personeli FETÃ–'den tutuklandÄ±

Malatya'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Malatya'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

Danimarka televizyonu FETÃ– ihbar hattÄ± aÃ§tÄ±
Danimarka televizyonu FETÃ– ihbar hattÄ± aÃ§tÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 3 iÅŸ adamÄ± serbest
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 3 iÅŸ adamÄ± serbest

Kazakistanâ€™daki FETÃ– okullarÄ± 1 ay iÃ§inde denetlenecek
Kazakistan daki FETÃ– okullarÄ± 1 ay iÃ§inde denetlenecek

FETÃ–'nÃ¼n kokain finans kaynaÄŸÄ± deÅŸifre oldu
FETÃ–'nÃ¼n kokain finans kaynaÄŸÄ± deÅŸifre oldu

BaÅŸbakanlÄ±k'ta 18 gÃ¶zaltÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k'ta 18 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

TÃœBÄ°TAK'taki soruÅŸturmada 14 tutuklama
TÃœBÄ°TAK'taki soruÅŸturmada 14 tutuklama

Akdeniz Ãœniversitesi'nde 47 kiÅŸi tutuklandÄ±
Akdeniz Ãœniversitesi'nde 47 kiÅŸi tutuklandÄ±

'Zaman Azerbaycan' GYY'si kaÃ§tÄ±
Zaman Azerbaycan' GYY'si kaÃ§tÄ±

A101 sahiplerine FETÃ– operasyonu
A101 sahiplerine FETÃ– operasyonu

Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan hakime soruÅŸturma izni
Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan hakime soruÅŸturma izni

Erzurum Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Suriye'ye kaÃ§amadÄ±
Erzurum Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Suriye'ye kaÃ§amadÄ±

Ä°stanbul'da adliyelere 'FETÃ–' operasyonu
Ä°stanbul'da adliyelere 'FETÃ–' operasyonu

Ã–ÄŸrenci evinden asker kÄ±yafeti ve bot Ã§Ä±ktÄ±
Ã–ÄŸrenci evinden asker kÄ±yafeti ve bot Ã§Ä±ktÄ±

Ak Partili baÅŸkan FETÃ–'den tutuklandÄ±
Ak Partili baÅŸkan FETÃ–'den tutuklandÄ±

Bir general gizli tanÄ±k oldu, detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bir general gizli tanÄ±k oldu detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ã‡orlu FETÃ– operasyonunda 4 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
Ã‡orlu FETÃ– operasyonunda 4 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±

Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 hakim tutuklandÄ±
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 hakim tutuklandÄ±

FETÃ– Ã¶ÄŸretmenlerine fotoÄŸrafla takip
FETÃ– Ã¶ÄŸretmenlerine fotoÄŸrafla takip

Celal Kara ve Zekeriya Ã–z'e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi
Celal Kara ve Zekeriya Ã–z'e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi

FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±sÄ± canlÄ± bombayÄ± bÄ±raktÄ±rÄ±p, polisleri attÄ±rmÄ±ÅŸ
FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±sÄ± canlÄ± bombayÄ± bÄ±raktÄ±rÄ±p polisleri attÄ±rmÄ±ÅŸ

AÅŸkabat'taki "GÃ¼len'cilerin yuvasÄ±" kapatÄ±ldÄ±
AÅŸkabat'taki quot GÃ¼len'cilerin yuvasÄ± quot kapatÄ±ldÄ±

KayÄ±p ataÅŸeler feribotla Ä°talya'ya kaÃ§mÄ±ÅŸ
KayÄ±p ataÅŸeler feribotla Ä°talya'ya kaÃ§mÄ±ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n kasasÄ±nÄ±n iadesine Bulgar medyasÄ± tepkili
FETÃ–'nÃ¼n kasasÄ±nÄ±n iadesine Bulgar medyasÄ± tepkili

Bulgaristan FETÃ–'cÃ¼ firariyi iade etti
Bulgaristan FETÃ–'cÃ¼ firariyi iade etti

Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandÄ±
Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandÄ±

Mevlana Ãœniversitesi'nden '14 AÄŸustos' mesajÄ± atanlar tutuklandÄ±
Mevlana Ãœniversitesi'nden '14 AÄŸustos' mesajÄ± atanlar tutuklandÄ±

Mardin'de valiler tutuklandÄ±
Mardin'de valiler tutuklandÄ±

55'er bin TL maaÅŸ alan akademisyenlere icra takibi
55'er bin TL maaÅŸ alan akademisyenlere icra takibi

Pakistan'daki 'FETÃ– okullarÄ±nda' gÃ¶revden almalar baÅŸladÄ±
Pakistan'daki 'FETÃ– okullarÄ±nda' gÃ¶revden almalar baÅŸladÄ±

Erbaa'nÄ±n AK Partili Belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Erbaa'nÄ±n AK Partili Belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Sakarya'da Kimse Yok mu DerneÄŸi yÃ¶neticilerine gÃ¶zaltÄ±
Sakarya'da Kimse Yok mu DerneÄŸi yÃ¶neticilerine gÃ¶zaltÄ±

Bomba yÃ¼klÃ¼ minibÃ¼s davasÄ±nda yeniden yargÄ±lama
Bomba yÃ¼klÃ¼ minibÃ¼s davasÄ±nda yeniden yargÄ±lama

FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu AkdoÄŸan tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu AkdoÄŸan tutuklandÄ±

Vali Mutlu tutuklandÄ±
Vali Mutlu tutuklandÄ±

BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler
BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler






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