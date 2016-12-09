14:24, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Antalya'da 6 PKK'lÄ± tutuklandÄ±





Antalya'da PKK/KCK operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 zanlÄ±dan 6'sÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 zanlÄ±dan 6'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK/KCK adÄ±na eylem ve faaliyetlerde bulunan ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, 12 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda M.A, F.Y, N.A, F.A, M.F, R.B. ve H.Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan 6'sÄ± tutuklandÄ±, H.Ã–. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. ZanlÄ±larÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerindePKK/KCK Ã¼yesi veya destekÃ§isi olduklarÄ±nÄ± belli edecek ÅŸekilde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n, Ã¶rgÃ¼tte silahlÄ± faaliyet gÃ¶steren veya etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, yaptÄ±klarÄ± eylemlerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelilerin, PKK/KCK'nÄ±n eylem ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik taÅŸlÄ±, molotofkokteylli, el yapÄ±mÄ± bombalÄ± ve havai fiÅŸekli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledikleri tespit edildi.

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