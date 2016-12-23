SatÃ¼rn'Ã¼n uydusu Pandora'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA),Â SatÃ¼rnÂ keÅŸif aracÄ±Â Cassini'nin Ã§ektiÄŸiÂ PandoraÂ uydusunun yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.
Cassini, 18 AralÄ±k'ta gezegenin yÃ¶rÃ¼ngesinde yakÄ±n geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda Pandora'yÄ± 40 bin 500 kilometre mesafeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. 80 kilometre Ã§apÄ±ndaki uyduyu piksel baÅŸÄ±na 240 metrede kaydeden uydunun gÃ¶nderdiÄŸi yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, NASA'nÄ±n web sitesinden yayÄ±nlandÄ±.
Cassini, bir sÃ¼re Ã¶nce de SatÃ¼rn'Ã¼n kuzey yarÄ±m kÃ¼resindeki keÅŸif faaliyeti sÄ±rasÄ±nda Ã§ektiÄŸi kutup bÃ¶lgesindeki altÄ±gen hava akÄ±mÄ±nÄ±n Ã§arpÄ±cÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± dÃ¼nyaya yollamÄ±ÅŸtÄ±.
Pandora uydusu, SatÃ¼rn'Ã¼n "F-halkasÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda, 805 kilometrelik bir yÃ¶rÃ¼nge Ã¼zerinde gezegenin etrafÄ±nda dÃ¶nÃ¼yor.
Cassini uzay aracÄ±, NASA ile Avrupa Uzay AjansÄ± ESA'nÄ±n birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ SatÃ¼rn araÅŸtÄ±rma misyonu kapsamÄ±nda 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana gezegende incelemeler yapÄ±yor.
NASA, Cassini keÅŸif aracÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi SatÃ¼rn'Ã¼n en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda yer alan Pandora uydusunun yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
Gansu eyaletinde CiuÃ§ien Uydu FÄ±rlatma Merkezinden Long March (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) 2D roketiyle baÅŸarÄ±yla yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderildi. Uydu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda karbon emisyonu bilgisi toplayacak.
Japonya'da dÃ¼zenlenen "Japon Sumo Robot TurnuvasÄ±"na katÄ±lan KBÃœ Robot KulÃ¼bÃ¼, bu yÄ±l da "AvcÄ±" isimli robotuyla ÅŸampiyon oldu.
Åžili'deki La Silla Rasathanesi'nde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, HIP 68468 yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde biri NeptÃ¼nâ€™den yÃ¼zde 50, diÄŸeri ise DÃ¼nyaâ€™dan 3 kat daha bÃ¼yÃ¼k iki gezegen tespit etti.
GÃ–KTÃœRK-2 dÃ¼nyada 21 bin 387 tur atarak 23 milyon 800 bin kilometrelik alan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼le
Yalan haberlerin Facebook Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n engellenebilmesi iÃ§in yeni bir fonksiyon geliÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.
Twitter, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼ncelleme ile tweet atma ekranÄ± Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yapÄ±labilecek Ã¶zelliÄŸini yayÄ±na aldÄ±.
2016'nÄ±n ilk Ã§eyrek verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye, sabit internet hÄ±zÄ±nda ortalama 7.2 Mbps ile dÃ¼nya 64.'sÃ¼ durumunda
Ã‡in'in gÃ¼neyindeki ÅžÄ±ncÄ±n kentinde, 4 kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± uzay kapsÃ¼lÃ¼nde hayatta kalma testleri tamamlandÄ±.
Yahoo, 2013 yÄ±lÄ±nda 1 milyar kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesap bilgilerinin "devlet destekli" bilgisayar korsanlarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Google sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ teknolojisiyle Ã¼retim yapacaÄŸÄ± Waymo markasÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
Amerikan Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) Curiosity keÅŸif aracÄ± Mars yÃ¼zeyinde bor minerali izleri tespit etti. SÃ¶z konusu buluÅŸun, geÃ§miÅŸte normal organizmalara yaÅŸam saÄŸlayacak yeraltÄ± su kaynaklarÄ±na iÅŸaret edebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Bilim adamlarÄ±, Rusya'nÄ±n Sibirya bÃ¶lgesinde 2011 yÄ±lÄ±nda bulunan ufak bir gÃ¶k taÅŸÄ± parÃ§acÄ±ÄŸÄ±ndan doÄŸal yollarla oluÅŸmuÅŸ kuazi kristali ortaya Ã§Ä±kardÄ±
AmerikalÄ± bilim adamlarÄ±, "sera gazÄ±" olarak da bilinen metan gazÄ±nÄ±n atmosferdeki oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
KÃ¶mÃ¼r efsanesi daha yeÅŸil bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de enerji Ã¼retiminde sadece yÃ¼zde 27 oranÄ±nda kullanÄ±lan kÃ¶mÃ¼rÃ¼n payÄ± dÃ¼nyada yÃ¼zde 40â€™Ä± aÅŸtÄ±. Verimlilikteki artÄ±ÅŸ ve dijitalleÅŸme ile birlikte kÃ¶mÃ¼rde emisyon oldukÃ§a azalmÄ±ÅŸ durumda
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin, GÃ¼neÅŸ'e benzeyen L2 Puppis yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lmeden Ã¶nce yÃ¼zlerce kat bÃ¼yÃ¼yerek etrafÄ±ndaki gezegenleri yok etmesine benzer bir kaderi paylaÅŸabileceÄŸi iddia edildi.