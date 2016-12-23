14:26, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

SatÃ¼rn'Ã¼n uydusu Pandora'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±





NASA, Cassini keÅŸif aracÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi SatÃ¼rn'Ã¼n en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda yer alan Pandora uydusunun yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA),Â SatÃ¼rnÂ keÅŸif aracÄ±Â Cassini'nin Ã§ektiÄŸiÂ PandoraÂ uydusunun yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Cassini, 18 AralÄ±k'ta gezegenin yÃ¶rÃ¼ngesinde yakÄ±n geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda Pandora'yÄ± 40 bin 500 kilometre mesafeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. 80 kilometre Ã§apÄ±ndaki uyduyu piksel baÅŸÄ±na 240 metrede kaydeden uydunun gÃ¶nderdiÄŸi yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, NASA'nÄ±n web sitesinden yayÄ±nlandÄ±. Cassini, bir sÃ¼re Ã¶nce de SatÃ¼rn'Ã¼n kuzey yarÄ±m kÃ¼resindeki keÅŸif faaliyeti sÄ±rasÄ±nda Ã§ektiÄŸi kutup bÃ¶lgesindeki altÄ±gen hava akÄ±mÄ±nÄ±n Ã§arpÄ±cÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± dÃ¼nyaya yollamÄ±ÅŸtÄ±. Pandora uydusu, SatÃ¼rn'Ã¼n "F-halkasÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda, 805 kilometrelik bir yÃ¶rÃ¼nge Ã¼zerinde gezegenin etrafÄ±nda dÃ¶nÃ¼yor. Cassini uzay aracÄ±, NASA ile Avrupa Uzay AjansÄ± ESA'nÄ±n birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ SatÃ¼rn araÅŸtÄ±rma misyonu kapsamÄ±nda 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana gezegende incelemeler yapÄ±yor.

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