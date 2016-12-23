ABD, Rusya'nÄ±n da GÃ¼len'i isteme ihtimalini tartÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlovâ€™un TÃ¼rkiyeâ€™de suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonucu pekiÅŸen TÃ¼rkiye ve Rusya birlikteliÄŸinin ABDâ€™ye karÅŸÄ± yeni bir ittifakÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olabileceÄŸi ve Fethullah GÃ¼lenâ€™in Rusya tarafÄ±ndan da ABDâ€™den talep edileceÄŸi belirtiliyor.
The American Interest'te yayÄ±mlanan Sean McMeekin imzalÄ± makalede Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sonra yaÅŸanan geliÅŸmeler ve bunlarÄ±n ABDâ€™ye yansÄ±malarÄ± ele alÄ±ndÄ±.
Makalede bir TÃ¼rkâ€™Ã¼n Rusyaâ€™nÄ±n Suriye politikasÄ±na tepki olarak Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlovâ€™u Ã¶ldÃ¼rmesi 1912-1914 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Saraybosnaâ€™da Avusturya veliaht prensinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine benzetildi.
Katilin 2015 KasÄ±m ayÄ±nda sÄ±nÄ±r ihlali yapan Rus SU-24 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n F-16 pilotu tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan Rusya-TÃ¼rkiye geriliminin aÅŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde yeniden krize kapÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
Temmuz 2016â€™da yaÅŸanan darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±n vurulmasÄ±nÄ±n darbe giriÅŸimcisi FETÃ– grubu Ã¼yesi tarafÄ±ndan kasÄ±tlÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Suikast sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± ve samimi ÅŸekilde kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nlamasÄ± geÃ§en yÄ±l Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan gÃ¶sterilen tepkiden farklÄ± bir anlayÄ±ÅŸ olduÄŸunun gÃ¶stergesi sayÄ±ldÄ±.
McMeekinâ€™e gÃ¶re Amerika tam da bu sÄ±rada devreye giriyor. Darbe giriÅŸimcisi GÃ¼lenâ€™in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Pennsylvaniaâ€™dan iadesine kulak tÄ±kayan Amerikaâ€™da TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan Ä°ncirlik hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n kullanÄ±mÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirme tehdidine karÅŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin sert top oynadÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸiminde bazÄ± uÃ§aklarÄ±n Ä°ncirlik hava Ã¼ssÃ¼nden yakÄ±t desteÄŸi almasÄ± sebebiyle ABDâ€™ye yÃ¶nelik tepkiler had safhaya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Makalede ABDâ€™nin GÃ¼lenâ€™i korumaya devam etmesinin TÃ¼rkiyeâ€™de ciddi tepkilere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilerek bu durumun TÃ¼rkiye â€“ Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± tetiklediÄŸi belirtiliyor. Yazar, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin GÃ¼len taraftarlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmasÄ± halinde Moskovaâ€™nÄ±n da devreye girerek GÃ¼lenâ€™i talep edeceÄŸini belirterek bu durumda ABDâ€™nin zor durumda kalabileceÄŸini belirtiyor.
Libya Afriqiyah HavayollarÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± hava korsanlarÄ±nÄ±n uÃ§aÄŸÄ± patlamakla tehdit ettiÄŸi, uÃ§aÄŸÄ±n etrafÄ±nda Malta Ã¶zel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazÄ±r beklediÄŸi bildirildi
Fransa parlamentosunun, dÃ¼n, "eÅŸitlik ve vatandaÅŸlÄ±k kanunu"nda deÄŸiÅŸiklikle "savaÅŸ, soykÄ±rÄ±m ve insanlÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n inkarÄ± ve sÄ±radanlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±" konusundaki cezanÄ±n kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesini onaylamasÄ± sonrasÄ± DÄ±ÅŸileri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan "yakÄ±p takipteyiz" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Yunanistan'da bir grup gÃ¶sterici hÃ¼kÃ¼metin Ã¶zelleÅŸtirme kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin GÃ¼lenâ€™i korumaya devam etmesinin TÃ¼rkiyeâ€™de ciddi tepkilere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun TÃ¼rkiye â€“ Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± tetiklediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya, saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 26 ton mandalinanÄ±n giriÅŸine izin vermedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geleneksel yÄ±lsonu toplantÄ±sÄ±nda, birilerinin TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerini bozmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine, Gattas'Ä±n dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vekilin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n uzattÄ±
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±