14:30, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

ABD, Rusya'nÄ±n da GÃ¼len'i isteme ihtimalini tartÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlovâ€™un TÃ¼rkiyeâ€™de suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonucu pekiÅŸen TÃ¼rkiye ve Rusya birlikteliÄŸinin ABDâ€™ye karÅŸÄ± yeni bir ittifakÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olabileceÄŸi ve Fethullah GÃ¼lenâ€™in Rusya tarafÄ±ndan da ABDâ€™den talep edileceÄŸi belirtiliyor.

The American Interest'te yayÄ±mlanan Sean McMeekin imzalÄ± makalede Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sonra yaÅŸanan geliÅŸmeler ve bunlarÄ±n ABDâ€™ye yansÄ±malarÄ± ele alÄ±ndÄ±.

Makalede bir TÃ¼rkâ€™Ã¼n Rusyaâ€™nÄ±n Suriye politikasÄ±na tepki olarak Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlovâ€™u Ã¶ldÃ¼rmesi 1912-1914 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Saraybosnaâ€™da Avusturya veliaht prensinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine benzetildi.

Katilin 2015 KasÄ±m ayÄ±nda sÄ±nÄ±r ihlali yapan Rus SU-24 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n F-16 pilotu tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan Rusya-TÃ¼rkiye geriliminin aÅŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde yeniden krize kapÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Temmuz 2016â€™da yaÅŸanan darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±n vurulmasÄ±nÄ±n darbe giriÅŸimcisi FETÃ– grubu Ã¼yesi tarafÄ±ndan kasÄ±tlÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Suikast sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± ve samimi ÅŸekilde kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nlamasÄ± geÃ§en yÄ±l Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan gÃ¶sterilen tepkiden farklÄ± bir anlayÄ±ÅŸ olduÄŸunun gÃ¶stergesi sayÄ±ldÄ±.

McMeekinâ€™e gÃ¶re Amerika tam da bu sÄ±rada devreye giriyor. Darbe giriÅŸimcisi GÃ¼lenâ€™in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Pennsylvaniaâ€™dan iadesine kulak tÄ±kayan Amerikaâ€™da TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan Ä°ncirlik hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n kullanÄ±mÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirme tehdidine karÅŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin sert top oynadÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸiminde bazÄ± uÃ§aklarÄ±n Ä°ncirlik hava Ã¼ssÃ¼nden yakÄ±t desteÄŸi almasÄ± sebebiyle ABDâ€™ye yÃ¶nelik tepkiler had safhaya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Makalede ABDâ€™nin GÃ¼lenâ€™i korumaya devam etmesinin TÃ¼rkiyeâ€™de ciddi tepkilere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtilerek bu durumun TÃ¼rkiye â€“ Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± tetiklediÄŸi belirtiliyor. Yazar, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin GÃ¼len taraftarlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmasÄ± halinde Moskovaâ€™nÄ±n da devreye girerek GÃ¼lenâ€™i talep edeceÄŸini belirterek bu durumda ABDâ€™nin zor durumda kalabileceÄŸini belirtiyor.