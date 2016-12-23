14:43, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

'En bÃ¼yÃ¼k tehlike Ã¼midin kaybedilmesidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye genelindeki tÃ¼m camilerde,Â Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan "Allah'Ä±n yardÄ±mÄ± mÃ¼minlerle beraberdir" konuluÂ cuma hutbesiÂ okundu.

Hutbede "GevÅŸeklik gÃ¶stermeyin, Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye kapÄ±lmayÄ±n. EÄŸer inanmÄ±ÅŸsanÄ±z Ã¼stÃ¼n gelecek olanlar sizlersiniz" ayeti kerimesine yer verilerek, hem millet hem de Ä°slam alemi olarak Hazreti Muhammed'in ve ilk MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ±n bir benzerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hutbede ÅŸunlar aktarÄ±ldÄ±:

"Åžiddet ve terÃ¶rle kalplerimize korku salÄ±nmaya, gÃ¼cÃ¼mÃ¼z zayÄ±flatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu zorluk zamanlarÄ±nda biz mÃ¼minlerin sakÄ±nmasÄ± gereken en bÃ¼yÃ¼k tehlike ise Ã¼midin kaybedilmesidir. Tefrikaya dÃ¼ÅŸÃ¼lmesidir. Birlik ve beraberliÄŸin yitirilmesidir. KardeÅŸliÄŸe sahip Ã§Ä±kmaktan, mazluma umut olmaktan vazgeÃ§ilmesidir."

MÄ°LLETE YÃ–NELTÄ°LEN KÃ–TÃœLÃœKLERÄ°N ÃœÃ‡ AMACI

Hutbede ayrÄ±ca, millete yÃ¶neltilen kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerin Ã¼Ã§ amacÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtilerek, birincisinin milletin fertlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek, ikincisinin milleti umutsuzluÄŸa sevk etmek, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼n de milletin yeryÃ¼zÃ¼ndeki mazlum, maÄŸdur ile mahrumlarÄ±n Ã¼midi olmaktan Ã§Ä±karmak olduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.

Hutbede ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Oysa bizler, Halep'teki masum yavrularÄ±n, gÃ¶nlÃ¼ yaralÄ± kadÄ±nlarÄ±n, beli bÃ¼kÃ¼k yaÅŸlÄ±larÄ±n umudu olmaya devam etmeliyiz. Kaderine terkedilmiÅŸ Arakan'daki mazlumlarÄ±n, yÃ¼zyÄ±llarca sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ Afrika'daki mahrumlarÄ±n Ã¼midi olmaya devam etmeliyiz. Bizler bu bilinÃ§le kÃ¶tÃ¼ye karÅŸÄ± iyinin, batÄ±la karÅŸÄ± hakkÄ±n, zalime karÅŸÄ± mazlumun yanÄ±nda durmaya devam etmeliyiz."

Hutbede, dÃ¼n sÄ±nÄ±rda ÅŸehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilenerek, "Rabbimiz, aziz milletimize zeval vermesin. Ä°stikbal ve istiklalimize kast edenlere karÅŸÄ± bizlere gÃ¼Ã§, kuvvet ve metanet ihsan eylesin. Bizleri yolunda sabit kÄ±lsÄ±n. Ä°nkarcÄ±lara karÅŸÄ± nusret ve inayetini, rahmet ve himayesini bizlerden esirgemesin" temennisinde bulunuldu.