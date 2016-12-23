Yunanistan'da Ã¶zelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'Ä±n BaÅŸkenti Atina'nÄ±n Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (EYDAP) hissedarlar toplantÄ±sÄ± esnasÄ±nda bir grup Ã¶zelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Yunan hÃ¼kÃ¼metinin memorandum kapsamÄ±nda bu yÄ±l aldÄ±ÄŸÄ± kararla devredilmesi gÃ¼ndeme gelen ÅŸirketin Ã¶zelleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± olan grup Ã§eÅŸitli pankartlar aÃ§tÄ±.
Libya Afriqiyah HavayollarÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± hava korsanlarÄ±nÄ±n uÃ§aÄŸÄ± patlamakla tehdit ettiÄŸi, uÃ§aÄŸÄ±n etrafÄ±nda Malta Ã¶zel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazÄ±r beklediÄŸi bildirildi
Fransa parlamentosunun, dÃ¼n, "eÅŸitlik ve vatandaÅŸlÄ±k kanunu"nda deÄŸiÅŸiklikle "savaÅŸ, soykÄ±rÄ±m ve insanlÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n inkarÄ± ve sÄ±radanlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±" konusundaki cezanÄ±n kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesini onaylamasÄ± sonrasÄ± DÄ±ÅŸileri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan "yakÄ±p takipteyiz" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Yunanistan'da bir grup gÃ¶sterici hÃ¼kÃ¼metin Ã¶zelleÅŸtirme kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin GÃ¼lenâ€™i korumaya devam etmesinin TÃ¼rkiyeâ€™de ciddi tepkilere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun TÃ¼rkiye â€“ Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± tetiklediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya, saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 26 ton mandalinanÄ±n giriÅŸine izin vermedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geleneksel yÄ±lsonu toplantÄ±sÄ±nda, birilerinin TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerini bozmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine, Gattas'Ä±n dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vekilin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 4 gÃ¼n uzattÄ±
Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddia edilen Anis Amri Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Alman polisi suÃ§luyu 6 gÃ¼ndÃ¼r bulamÄ±yordu.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri geÃ§en yÄ±l Gine'de denenen yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n Ebola virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yÃ¼ksek oranda koruyucu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlkenin doÄŸusunda Hutu etnik grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 25 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Astana'daki Suriye toplantÄ±sÄ± Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak. ToplantÄ±da Suriye'de ateÅŸkes konuÅŸulacak
HakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Temer, istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lideri Le Pen, gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi kampanyalarÄ± iÃ§in ihtiyacÄ± olan fonu henÃ¼z bulamadÄ±. Ulusal Cephe lideri, Rusya'dan nakit para yardÄ±mÄ± almakla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Rus doÄŸalgaz devi Litvanyaâ€™ya 35.6 milyon euro ceza Ã¶deyecek
Ã‡inli beÅŸ ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum Pakistan'Ä±n borsasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± 85 milyon dolara satÄ±n aldÄ±