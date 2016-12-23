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15:29, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
Avrupa
14:49, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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Yunanistan'da Ã¶zelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Yunanistan'da Ã¶zelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Yunanistan'da bir grup gÃ¶sterici hÃ¼kÃ¼metin Ã¶zelleÅŸtirme kararÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n BaÅŸkenti Atina'nÄ±n Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (EYDAP) hissedarlar toplantÄ±sÄ± esnasÄ±nda bir grup Ã¶zelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Yunan hÃ¼kÃ¼metinin memorandum kapsamÄ±nda bu yÄ±l aldÄ±ÄŸÄ± kararla devredilmesi gÃ¼ndeme gelen ÅŸirketin Ã¶zelleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± olan grup Ã§eÅŸitli pankartlar aÃ§tÄ±.



Ä°lgili Konular Yunanistan ekonomik kriz
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